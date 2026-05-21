Frenezie la un zoo din Marea Britanie, unde s-a născut un pui rar de porc furnicar. Angajații îl hrănesc cu biberonul

3 minute de citit Publicat la 18:02 21 Mai 2026 Modificat la 18:02 21 Mai 2026

Un pui de porc furnicar s-a născut la grădina zoologică din Chester, Marea Britanie FOTO: Facebook/ Chester Zoo

În interiorul unui incubator încălzit de la grădina zoologică din Chester, Marea Britanie, un pui nou-născut de porc furnicar, zbârcit și poreclit „Womble”, și-a petrecut primele săptămâni fiind hrănit cu lapte din biberon pe timpul nopții de către îngrijitori hotărâți să-l mențină sănătos.

Numit după creaturile din cărțile pentru copii ale lui Elisabeth Beresford și din serialul animat TV care a urmat, animalul nocturn este doar al doilea porc furnicar născut la zoo în cei 94 de ani de existență ai acesteia. Îngrijitorii spun că nașterile acestei specii sunt extrem de rare în captivitate, ultimul pui născându-se la zoo în 2022, potrivit The Guardian.

Timp de câteva săptămâni, îngrijitoarea Sophie Tyson i-a dat lui Womble lapte cald la fiecare câteva ore, în timp ce mama lui, Oni, părăsea vizuina pentru a căuta hrană. Puiul era ținut într-un incubator înainte de a fi readus cu grijă la mama lui în fiecare dimineață.

Îngrijitorii grădinii zoologice spun că puiul era sănătos la naștere, însă Oni, în vârstă de 13 ani, nu producea suficient lapte pentru a-l hrăni complet, ceea ce i-a determinat pe angajați să intervină cu îngrijire permanentă.

Tyson a spus că echipa a suspectat pentru prima dată că Oni era gestantă după ce au observat schimbări în greutatea ei, iar o ecografie a confirmat că sarcina era mai avansată decât se așteptau. „Am venit la muncă într-o dimineață și am avut norocul să găsesc un mic pui”, a spus ea.

Primele săptămâni au fost intense, a spus Tyson, întrucât hrănirea era necesară la fiecare două ore, zi și noapte. „A fost foarte emoționant și foarte obositor”, a spus ea. „Dormeam câte o oră între hrăniri, apoi mă ridicam din nou ca să îl hrănesc”.

Deși Tyson lucrase cu porcii furnicari în ultimii trei ani și jumătate, era pentru prima dată când avea grijă de un pui. „A fost o experiență cu multe provocări, dar și o oportunitate minunată de a învăța mai multe despre ei”, a spus ea.

Sexul puiului este încă necunoscut, pentru că organele genitale ale puilor din această specie sunt greu de diferențiat la scurt timp după naștere.

Specia este rar întâlnită în captivitate și, potrivit grădinii zoologice din Chester, există doar 68 de porci furnicari în grădinile zoologice europene și 114 în întreaga lume, Womble fiind considerat singurul pui născut în Regatul Unit din 2024 încoace.

POrcii furnicari sunt mamifere nocturne originare din Africa subsahariană, petrecând cea mai mare parte a zilei în subteran și ieșind noaptea în căutare de hrană. Ei își folosesc ghearele, botul lung și limba lipicioasă, care poate ajunge până la 25 cm, pentru a săpa în sol și a se hrăni cu furnici și termite. Numele lor înseamnă „porc de pământ” în limba afrikaans. În ciuda asemănării cu furnicarii, nu sunt înrudiți îndeaproape cu aceștia.

Tyson a spus că Womble se dezvoltă acum foarte bine și cântărește aproximativ 7 kg, după ce la naștere avea doar 1,4 kg. Puiul devenea din ce în ce mai curios și mai activ, „urmându-și mama, plimbându-se stângaci și explorând lumea de afară”.

Ea a spus că porcii furnicari rămân animale dificil de reprodus în captivitate și că părinții fuseseră ținuți împreună mult timp fără să se reproducă. În 2022, primul pui a fost o surpriză pentru îngrijitori, însă de această dată nu a fost niciun șoc, deoarece perechea devenise „mai romantică”.

Conservaționiștii spun că aceste animale se confruntă cu amenințări tot mai mari în sălbăticie din cauza pierderii habitatului din cauza extinderii agriculturii, precum și din cauza vânătorii pentru carne în anumite regiuni.

„Womble a evoluat din ce în ce mai bine și se descurcă excelent, așa că acum trăiește permanent alături de mama sa, Oni, iar este minunat să îi vedem stând îmbrățișați unul lângă altul”, a spus Tyson.