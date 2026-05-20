Cerbii care se îmbată cu muguri și fructe fermentate le provoacă mari probleme șoferilor, în Franța

1 minut de citit Publicat la 11:08 20 Mai 2026 Modificat la 11:09 20 Mai 2026

Şoferii din Franţa au fost îndemnaţi la prudenţă şi atenţie sporită la cerbi, care ar putea să fie în stare de ebrietate. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În zonele rurale din centrul-estul Franței, şoferii au fost îndemnaţi la prudenţă şi atenţie sporită la animalele sălbatice, care ar putea să fie în stare de ebrietate. „Primăvara, unele animale sălbatice consumă muguri, fructe fermentate sau vegetație în descompunere, ceea ce poate provoca evenimente complet imprevizibile”, a precizat Jandarmeria din Saône-et-Loire.

Jandarmeria din Saône-et-Loire, forța națională de poliție din Franța, care acoperă zonele rurale, a avertizat șoferii să fie precauți atunci când conduc în zone agricole, unde pot apărea comportamente neobișnuite a animalelor sălbatice în această perioadă a anului, relatează Corriere della Sera.

Alerta nu se referă la persoanele aflate sub influența alcoolului, ci mai degrabă la așa-numitul „sezon al beției” pentru fauna sălbatică . „Primăvara, unele animale sălbatice consumă muguri, fructe fermentate sau vegetație în descompunere și pot manifesta un comportament complet imprevizibil”, a explicat poliția într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

În sprijinul avertismentului, Jandarmeria a publicat și o înregistrare video filmată în Burgundia, care a devenit repede virală şi în care se vede un cerb vizibil „dezorientat”.

În videoclip, animalul face mișcări circulare repetate, își pierde echilibrul, se ridică nesigur și rămâne nemișcat câteva momente, înainte de a se îndepărta și a repeta scena într-o altă parte a câmpului. Textul postării care însoţeşte filmuleţul mai precizează pe un ton informal: „ Dacă Bambi a băut puțin prea mult cu acel aperitiv în pădure , poate că acesta nu este cel mai bun moment să conduci ca și cum drumul ar fi doar al tău”. Avertismentul autorităților, însă, solicită prudență extremă, acordând o atenție deosebită vitezei și manevrelor bruște.