Se vând tot mai multe maimuțe pe rețelele sociale, iar acest lucru este alarmant

3 minute de citit Publicat la 23:24 19 Mai 2026 Modificat la 23:24 19 Mai 2026

Creștere puternică a vânzării online de primate pe marile platforme de social media din SUA FOTO: Getty Images

Un nou raport realizat de importante organizații pentru protecția faunei sălbatice și conservarea naturii a evidențiat o creștere puternică a vânzării online de primate pe marile platforme de social media din SUA, stârnind îngrijorări legate de traficul de animale sălbatice, siguranța publică și starea animalelor.

Raportul, intitulat „Primates for Purchase: The Surge in Sales on Social Media in the US” (Primate de cumpărat: creșterea vânzărilor pe rețelele sociale în SUA), a fost publicat marți de Association of Zoos and Aquariums (AZA), International Fund for Animal Welfare (IFAW) și World Wildlife Fund (WWF), relatează The Guardian.

Cercetătorii au monitorizat activitatea pe parcursul unei perioade de șase săptămâni la mijlocul anului 2025 și au identificat peste 1.600 de primate listate pentru vânzare pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Multe dintre anunțuri puteau fi găsite cu ușurință folosind termeni de căutare precum „adopție de maimuțe” sau „adopție”, în ciuda restricțiilor platformelor privind vânzarea animalelor sălbatice.

Potrivit raportului, vânzătorii prezentau frecvent tranzacțiile comerciale drept acțiuni de salvare sau relocare a animalelor, permițând astfel ca anunțurile să rămână vizibile publicului și evitând detectarea.

Studiul a documentat 1.131 de postări online provenite de la 122 de utilizatori de social media care promovau vânzarea a 1.614 primate vii. Au fost identificate 12 tipuri de primate, inclusiv macaci, capucini, marmosete, maimuțe păianjen, tamarini, maimuțe veveriță, lemuri, galago, cimpanzei, maimuțe urlătoare și maimuțe bufniță.

Macacii au fost prezenți în cel mai mare număr de anunțuri, cu 839 de exemplare identificate, urmați de marmosete cu 293 și capucini cu 275. Prețurile variau între 250 și 6.500 de dolari, în funcție de specie, vârstă și raritate.

Cercetătorii au declarat că multe dintre animalele promovate online erau pui sau exemplare tinere. Raportul notează că puii de primate sunt adesea luați de lângă mamele lor din sălbăticie întrucât cumpărătorii sunt convinși că animalele mai tinere se vor atașa mai ușor de oameni. Multe animale suferă traume severe sau mor în timpul operațiunilor de contrabandă înainte de a ajunge la cumpărători.

Aproximativ 60% dintre speciile de primate din lume sunt amenințate cu dispariția, iar populațiile a circa 75% dintre ele sunt în declin, în principal din cauza pierderii habitatului provocat de activități umane precum agricultura industrială, exploatarea forestieră și vânătoarea.

„Ușurința cu care primatele sunt cumpărate și vândute online ar trebui să fie un semnal de alarmă”, a declarat într-un comunicat Sara Walker, consilier principal pentru traficul de animale sălbatice la AZA. „Acestea sunt animale sălbatice complexe, cu viață lungă, nu animale de companie, iar această piață digitală în expansiune alimentează cererea și provoacă suferință animalelor. În plus, acest lucru pune presiune pe grădini zoologice și sanctuare, care trebuie să îngrijească animalele confiscate, adesea pentru tot restul vieții lor, pentru că majoritatea primatelor confiscate nu pot fi reintroduse în sălbăticie”.

Se estimează că traficul de animale sălbatice face parte dintr-un comerț ilegal global evaluat la aproximativ 23 de miliarde de dolari anual și este considerat una dintre cele mai mari piețe clandestine din lume, alături de traficul de droguri, arme și persoane. Potrivit raportului, primatele sunt introduse ilegal tot mai des în SUA, inclusiv peste granița cu Mexicul, în timp ce legislația neuniformă continuă să transforme traficul într-o activitate infracțională „cu risc scăzut și profit ridicat”.

Ed Newcomer, fost agent special al US Fish and Wildlife Service, a declarat într-un comunicat: „Primatele sălbatice sunt doar cele mai recente animale puse în pericol de combinația dintre dorința ignorantă și lăcomia calculată. Acest raport evidențiază problema tot mai mare a traficului de primate în Statele Unite. Acum este momentul să acționăm pentru a preveni dispariția unor specii sălbatice emblematice și pentru a proteja publicul de bolile și rănile pe care le pot provoca primatele”.

Experții avertizează că vizibilitatea și accesibilitatea tot mai mare a primatelor online ar putea continua să stimuleze cererea, dacă nu vor fi introduse măsuri mai ferme de aplicare a legii și politici mai stricte, precum consolidarea legislației federale și îmbunătățirea instrumentelor de raportare a vânzărilor de animale sălbatice pe platformele de social media.