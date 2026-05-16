O vulpiță canadiană a fost prinsă de poliție cu gura plină de hotdogi. „Suspectul descris are păr roșcat și haină groasă”

O vulpiță canadiană a fost prinsă de poliție cu gura plină de hotdogi FOTO: Facebook/ Royal Canadian Mounted Police in Alberta

Un provincia canadiană Alberta, oamenii s-au amuzat copios pe seama unei vulpi care a fost fotografiată cu gura plină de hotdogi. Imaginea a fost postată pe rețelele sociale, alături de un mesaj simpatic.

„Pe 11 mai, în jurul orei cinei, Poliția Regală Canadiană din Alberta a primit o sesizare privind furtul unor produse pentru grătar.

Ofițerii s-au deplasat în zonă pentru a căuta un suspect descris ca având păr roșcat, statură mică și purtând o haină groasă.

În timpul căutărilor, suspectul a fost găsit încercând să ascundă dovezile.

Victimele au decis să nu depună plângere, astfel că făptașul a fost lăsat să plece.

Vă rugăm să vedeți fotografia atașată a suspectului.

Sperăm ca toată lumea să aibă o zi minunată”, este mesajul postat de Poliția Regală Canadiană din Alberta pe Facebook.

Ulterior, instituția a revenit cu un alt mesaj: „Le mulțumim ofițerilor noștri din pentru că ne mențin comunitățile în siguranță și ne fac să râdem”.