Un ghid de pe Everest a găsit o rață îngropată în gheață la 5.500 de metri. A salvat-o și i-a dat un nume

Luna trecută, un grup de ghizi de pe Everest efectua un exercițiu de antrenament pe un ghețar când au observat o pasăre parțial îngropată în zăpadă și gheață. Pasărea stătea cu fața în jos, nu se mișca și părea complet înghețată, scrie The Dodo.

Când unul dintre ghizi a dezgropat-o și a putut în sfârșit să o vadă bine, a realizat ceva surprinzător – era o rață.

„Singură, înghețată și complet în afara locului ei”, a scris Ang Tshering Lama, fondatorul Angs Himalayan Adventures, pe Instagram.

Lama nu mai văzuse niciodată o rață pe Everest, cu atât mai puțin pe Khumbu Icefall. Cascada de gheață unde a găsit pasărea se află la 5.500 de metri altitudine și este considerată una dintre cele mai periculoase secțiuni de pe traseul spre vârf.

Ghizii au stabilit că pasărea era o rață fluierătoare euroasiatică, o specie care își petrece verile în nordul Europei și Asiei și migrează spre sud iarna. Așa că, deși nu există nicio modalitate de a ști cum a ajuns rața pe Everest, cel mai probabil a fost deviată de la traseu în timpul migrației anuale.

„Poate că migra cu familia, călărind curenții jet stream, zburând puternic, zburând departe, și cumva s-a separat, s-a pierdut de grup”, a spus Lama.

Rața era în mod evident dezorientată și afectată de faptul că stătuse blocată în gheață atât de mult. Lama a știut că nu poate pur și simplu să o lase acolo, așa că a luat-o și a început drumul lung și periculos înapoi spre tabăra de bază a Everestului.

„Am coborât-o cu noi, pas cu pas, prin gheață”, a spus Lama.

Ajuns în tabără, Lama i-a amenajat raței un loc în cortul său și a ajutat-o să se încălzească. I-a oferit varză tăiată mărunt, apă și alte alimente, pe care rața înfometată le-a mâncat cu poftă.

„Câteva zile a stat cu noi, s-a odihnit, a mâncat și și-a recăpătat puterile”, a spus Lama.

Datorită îngrijirii atente, rața și-a recăpătat energia pe zi ce trece. Dormea în cortul lui Lama în fiecare noapte, iar între cei doi s-a legat o prietenie neașteptată. Lama a decis să o numească Pemba Tshering – Pemba însemnând „sâmbătă” în limba sherpa, iar Tshering însemnând „viață lungă”.

„Cumva, a devenit parte din echipă și noua noastră mascotă de pe Everest”, a spus Lama.

Oricât de greu i-a fost să-și ia la revedere, Lama știa că Pemba Tshering nu aparține Everestului – trebuia să se întoarcă în habitatul natural și să-și regăsească stolul. Așa că, odată ce rața și-a revenit, Lama a eliberat-o pe un lac din apropierea Everestului. Pasărea, acum încrezătoare și plină de energie, a înotat fericită spre larg.

„Sperăm că într-o zi își va regăsi drumul înapoi spre cer, înapoi la ai săi”, a spus Lama.