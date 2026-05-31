Un pui de urs abandonat a fost salvat de pe traseul Maratonului Brașov: "E deshidratat, extrem de slăbit și foarte flămând"

1 minut de citit Publicat la 10:26 31 Mai 2026 Modificat la 10:45 31 Mai 2026

Autoritățile au intervenit pentru capturarea animalului și au solicitat sprijinul specialiștilor de la sanctuar pentru a-i oferi o șansă la viață. FOTO: Captură video/ Sanctuarul Libearty

Un pui de urs în vârstă de aproximativ 3–4 luni se află în stare critică după ce a fost găsit singur în sălbăticie și a fost preluat de echipa Asociației "Milioane de Prieteni”, care administrează Sanctuarul Libearty și Adăpostul Victory.

Puiul de urs ar fi fost găsit pe Tâmpa, pe traseul Maratonului montan Brașov și a fost predat pentru îngrijiri reprezentanților rezervației de urși de la Zărnești.

Potrivit organizației, zona în care a fost descoperit puiul a fost supravegheată ore în șir, însă mama acestuia nu a mai apărut. La o vârstă la care ar fi trebuit să aibă o greutate semnificativ mai mare, puiul cântărește doar aproximativ 4 kilograme, fiind sever subdezvoltat, deshidratat și extrem de slăbit.

Autoritățile au intervenit pentru capturarea animalului și au solicitat sprijinul specialiștilor de la sanctuar pentru a-i oferi o șansă la viață.

În prezent, puiul de urs primește îngrijiri de urgență, iar medicii veterinari spun că următoarele ore sunt critice pentru supraviețuirea sa. Echipa de la Sanctuarul Libearty depune eforturi pentru stabilizarea stării sale și recuperarea acestuia.

Reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni fac apel la sprijin public pentru salvarea animalului, prin donații sau prin SMS cu textul „URS” la 8845, contribuția fiind de 2 euro lunar. Fondurile sunt direcționate către tratamentul și îngrijirea puiului.

„Fiecare gest îi poate oferi șansa la viața pe care o merită”, transmit salvatorii.