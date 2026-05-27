Celebritatea a făcut ca bivolul „Donald Trump” să scape cu viață. Cu câteva ore înainte să fie ucis, guvernul a intervenit

2 minute de citit Publicat la 21:49 27 Mai 2026 Modificat la 22:07 27 Mai 2026

Bivolul ar fi trebuit să fie sacrificat joi, dar Guvernul l-a salvat. Foto: Profimedia Images

Celebritatea dobândită pe rețelele sociale l-a ajutat pe un bivol albinos din Bangladesh, care primise numele de „Donald Trump”, să scape de ritualul sacrificării cu ocazia sărbătorii musulmane Eid al-Adha și să se alăture altor animale de la Grădina Zoologică Națională din această țară asiatică, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Acest bivol cu o greutate de 700 de kilograme, un rar exemplar albinos, al cărui spectaculos smoc de păr blond dintre coarne amintește de coafura președintelui american, ar fi trebuit să fie sacrificat de Eid al-Adha (Sărbătoarea Sacrificiului), joi, în Bangladesh, o țară cu o populație majoritar musulmană.

Dar, cu câteva ore înainte să fie sacrificat, Guvernul acestei țări a intervenit pentru a salva animalul, devenit un adevărat star în mediul online.

Atique Rahman, un specialist în conservarea speciilor la Grădina Zoologică Națională, a dat asigurări că animalul va fi îngrijit foarte bine: „Am rezervat un adăpost pentru bivolul albinos și i-am alocat un paznic. Va fi plasat în carantină timp de două săptămâni”.

Numeroși curioși din Bangladesh au venit în ultimele săptămâni la ferma în care trăia animalul pentru a se fotografia alături de acesta, devenit în mod neașteptat un adevărat star pe rețelele de socializare.

Zia Uddin Mridha, în vârstă de 38 de ani, fostul proprietar al bivolului „Donald Trump”, a dezvăluit că fratele său mai tânăr este persoana care i-a atribuit acel nume în semn de omagiu adus „coafurii sale extraordinare”. El a adăugat că de o lună încoace, influenceri, persoane curioase și copii au venit în număr mare la ferma sa din Narayanganj, la periferia orașului Dhaka, capitala țării, în speranța de a îl vedea pe acest neașteptat ''star'' al internetului.

Fermierul a decis totuși să vândă bivolul înainte de sărbătoarea Eid al-Adha. Peste 12 milioane de animale - capre, oi, vaci și bivoli - vor fi sacrificate în acea zi, una dintre puținele ocazii pentru familiile cele mai sărace de a consuma carne.

Însă Poliția a intervenit apoi, după ce Guvernul țării a decis ca animalul să fie cruțat. 'Serviciile de creștere a animalelor ne-au cerut să recuperăm bivolul de la proprietarul său, pentru că este un animal rar', a declarat Mohammad Ruhul Quddus, polițist-șef al Comisariatului Keraniganj din Dhaka, unde bivolul a fost transportat.

Specialiștii acelei agenții au estimat că bivolul „Donald Trump” este „încă foarte tânăr și poate să trăiască timp de câțiva ani buni de acum înainte”.