Un fermier din Austria și-a îmbrăcat oile în armură ca să le apere de lupi: „Să poată trăi liber împreună”

2 minute de citit Publicat la 10:16 29 Mai 2026 Modificat la 10:25 29 Mai 2026

Rudolf Schaubach, fermier și inventator austria, a inventat armura anti-lup pentru oi FOTO: Rudolf Schaubach

Un fermier și inventator din Carintia, Austria, a stârnit controverse internaționale după ce a creat o „armură” cu țepi destinată protejării oilor împotriva atacurilor lupilor. Deși proiectul a fost conceput ca o soluție pentru fermierii afectați de prezența tot mai mare a prădătorilor, inițiativa a atras acum și atenția autorităților, dar și a organizațiilor pentru protecția animalelor.

Rudolf Schaubach, de 72 de ani, este cunoscut în regiune pentru spiritul său inventiv. Ultima sa creație este un costum de protecție pentru oi, iar invenția a devenit virală pe rețelele sociale, după publicarea unor imagini cu animalele echipate cu structuri metalice prevăzute cu țepi, potrivit Wochenblatt.

Plângere pentru presupusă cruzime față de animale

Proiectul a intrat însă într-o zonă sensibilă din punct de vedere juridic. Inventatorul a confirmat că a primit, pe 26 mai 2026, o notificare oficială din partea autorităților districtuale din Villach, în urma unei plângeri formulate pentru suspiciuni de încălcare a legislației privind protecția animalelor.

Sesizarea a fost înaintată după ce Asociația pentru Protecția Animalelor din Viena („Tierschutz Austria”) a primit un e-mail anonim în care era semnalată presupusa maltratare a unei oi echipate cu dispozitivul anti-lup. Organizația a solicitat imediat deschiderea unei anchete administrative.

În plângere sunt vizați atât Schaubach, cât și un crescător de oi din regiunea Gailtal, aceștia fiind suspectați că ar fi încălcat prevederile legii austriece privind bunăstarea animalelor și regulamentele referitoare la creșterea acestora.

Cum funcționează „armura anti-lup”

Potrivit inventatorului, ideea a pornit din dorința de a găsi o soluție care să permită coexistența dintre lupi și animalele de fermă. Costumul creat de acesta acoperă mare parte din corpul oilor, în special zona gâtului, punctul vulnerabil vizat de obicei de lupi în timpul atacurilor.

„Trebuie să existe o cale prin care și lupii, și animalele de pășune să poată trăi liber împreună”, susține Schaubach.

Inventatorul afirmă că a lucrat ani la dezvoltarea sistemului și că intenția sa nu este de a răni animalele, ci de a preveni uciderea lor de către prădători.

Critici din partea activiștilor

Organizațiile pentru protecția animalelor contestă însă eficiența și impactul dispozitivului asupra stării oilor. Potrivit acestora, structura metalică ar putea limita libertatea de mișcare a animalelor, le-ar putea provoca stres și disconfort și ar putea afecta comportamentul lor natural.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă dispozitivul produce suferință animalelor sau dacă poate fi considerat o formă de restrângere similară cu practicile interzise de legislația austriacă.

Activiștii solicită, de asemenea, interzicerea utilizării unor astfel de construcții și îndepărtarea imediată a dispozitivului de pe animalele deja echipate.

Inventatorul nu renunță

În ciuda anchetei, Rudolf Schaubach spune că nu intenționează să abandoneze proiectul. Acesta lucrează deja la o versiune îmbunătățită a sistemului, care ar urma să protejeze doar zona gâtului și partea inferioară a corpului, pentru a reduce greutatea și disconfortul.

Inventatorul speră să obțină sprijin din partea sectorului agricol și a autorităților, considerând că astfel de sisteme ar putea deveni, în viitor, o alternativă pentru fermierii afectați de atacurile lupilor.