Cercetătorii au identificat cea mai simplă metodă de a-ți ajuta pisica să trăiască mai mult

A permite pisicii tale să umble liber afară o expune unor pericole considerabile - și riscului unei vieți mai scurte. Aproximativ două treimi dintre proprietarii australieni de pisici au avut cel puțin o pisică care a murit în timp ce hoinărea liberă. Principalele riscuri sunt accidentele rutiere, luptele cu alte animale și căderile.

O analiză recentă a cercetărilor, făcută de publicația The Independent, a constatat că ținerea pisicii acasă în permanență nu este benefică doar pentru fauna sălbatică – este și mult mai sigură pentru pisica ta.

Pierderea unei pisici este tragică. Dar există și alte riscuri. Mulți proprietari ajung să plătească facturi veterinare mari, în timp ce pisicile lor rămân cu afecțiuni de sănătate pe viață. Analiza a arătat, de asemenea, că această situație nu este specifică Australiei, ci reflectă riscurile globale cu care se confruntă pisicile lăsate să umble liber.

Care sunt riscurile?

Camerele montate pe zgărzi oferă o perspectivă „din ochii pisicii” asupra pericolelor cu care se confruntă pisicile care hoinăresc.

Într-un studiu realizat în Statele Unite pe 55 de pisici lăsate să umble liber, 25% s-au expus riscului de otrăvire consumând alimente sau apă în afara casei – orice substanță putea fi periculoasă. Aproape jumătate (45%) au traversat drumuri, 25% au întâlnit alte pisici, 20% s-au strecurat pe sub case, iar 20% au explorat canale de scurgere.

Și nu este vorba doar despre curajul felinelor americane. Atunci când camere au fost montate pe 37 de pisici din Noua Zeelandă, 59% au băut apă în afara casei, 40% au mâncat în afara casei, 32% au traversat drumuri, iar 21% și-au asumat riscul de a cădea urcând pe acoperișuri.

Pisicile australiene nu fac excepție. Într-un studiu, 428 de pisici monitorizate prin radio au traversat în medie drumuri de 4,8 ori pe zi.

Care sunt consecințele?

Analiza citată a constatat că traumatismele – în principal accidentele rutiere, luptele și căderile – ucid sau rănesc numeroase pisici care umblă liber în întreaga lume.

Într-un studiu recent din Regatul Unit, accidentele rutiere au fost principala cauză de deces pentru pisicile cu vârste cuprinse între mai puțin de un an și opt ani.

Acest lucru este în concordanță cu estimările europene, care sugerează că între 18% și 24% dintre pisici sunt lovite de o mașină pe parcursul vieții, iar aproximativ 70% dintre aceste incidente sunt fatale. Victimele sunt adesea pisici cu vârsta sub cinci ani și, în majoritate, masculi. Riscurile sunt mai mari pentru cele nesterilizate, deoarece tind să hoinărească pe distanțe mai mari și mai frecvent.

Nici iubirea, nici statutul social nu oferă protecție. Pisica fostului prim-ministru al Noii Zeelande, Jacinda Ardern, pe nume Paddles, cunoscută popular drept „prima pisică a Noii Zeelande”, a murit după ce a fost lovită de o mașină în 2017.

Pericolele merg mult dincolo de accidentele rutiere. Pisicile de companie care umblă liber sunt expuse unor boli infecțioase grave, precum Virusul Imunodeficienței Feline (FIV), și se implică frecvent în lupte, dezvoltând adesea abcese care pot fi fatale și necesită tratamente veterinare costisitoare.

Deși este dificil de cuantificat numărul cazurilor de cruzime intenționată împotriva pisicilor, există dovezi la nivel global privind otrăvirea și rănirea deliberată a pisicilor care umblă liber, multe dintre acestea murind înainte de a primi îngrijiri medicale.

Într-un studiu care a urmărit 55 de pisici din Australia de Vest timp de doar opt luni, două au fost otrăvite, una și-a pierdut un picior din față într-un accident rutier, una și-a fracturat doi colți în urma unei căderi, iar două au necesitat tratament veterinar pentru răni provocate de lupte.

Punând cap la cap toți acești factori, se estimează că pisicile de companie care trăiesc în exterior au o speranță de viață cu cel puțin 2–3 ani mai mică decât cea a pisicilor ținute în siguranță pe proprietatea stăpânilor. Cele care supraviețuiesc accidentelor sau bolilor pot rămâne cu dizabilități permanente.

Cum poți reduce riscurile pentru pisica ta

Cea mai simplă metodă de a-ți proteja pisica este să o ții pe proprietatea ta, așa cum australienii procedează cu alte animale domestice.

Există numeroase recomandări despre cum să menții pisicile fericite și sănătoase chiar dacă sunt ținute într-un spațiu controlat.

Important de menționat este că acest lucru nu înseamnă să ții pisica exclusiv în interior. Curțile pot fi adaptate cu sisteme speciale montate pe garduri pentru a preveni evadarea. Unii proprietari închid o parte a curții pentru a crea un „catio” – un spațiu exterior securizat pentru pisici – care le permite să se bucure de aer curat și de soare în condiții de siguranță.

Multe pisici pot fi, de asemenea, învățate să meargă în ham și lesă, ceea ce face posibilă scoaterea lor afară sub supraveghere. Un raport recent din Norvegia a constatat că accesul controlat la exterior este adesea important pentru bunăstarea pisicilor.

Pisicile au nevoie de stimulare atunci când stau în casă. Le plac priveliștile către exterior, jucăriile, suprafețele pentru zgâriat, spațiile de cățărat și de odihnă la înălțime, precum și oportunitățile de joacă. Fiind animale în mod natural solitare, apreciază și locurile unde se pot ascunde.

Dacă nu pot ieși afară pentru a-și face nevoile, vor avea nevoie de două litiere în interior. Deoarece sunt foarte curate, litierele trebuie curățate frecvent. În gospodăriile cu mai multe pisici, este recomandată câte o litieră pentru fiecare pisică, plus încă una suplimentară. Litierele trebuie amplasate în locuri separate și liniștite și niciodată lângă bolul cu mâncare.