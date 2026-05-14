Un gigant IT prezent în România taie mii de joburi și accelerează trecerea la AI, după câștiguri record: "E nevoie de decizii dificile"

1 minut de citit Publicat la 09:05 14 Mai 2026 Modificat la 09:11 14 Mai 2026

Acțiunile companiei de tehnologie au crescut după închiderea sesiunii oficiale de tranzacționare pe bursă. Foto: Getty Images

Compania Cisco Systems, prezentă cu o subsidiară și în România, intenționează să concedieze aproape 4.000 de angajați, ca parte a unei schimbări strategice ample către Inteligența Artificială, AI, relatează Fox Business.

Anunțul vine după ce gigantul tehnologic a raportat, miercuri, rezultate financiare mai bune decât indicau așteptările.

Fox Business notează că acțiunile Cisco au urcat cu aproximativ 20% în tranzacțiile after hours (după închiderea sesiunii oficiale de tranzacționare, la ora 16, după fusul orar al Coastei de Est din SUA).

Concedierile reprezintă ceva mai puțin de 5% din forța de muncă globală a Cisco.

Compania cu sediul în San Jose a declarat că această măsură reflectă strategia sa de a se poziționa pentru era AI prin redirecționarea investițiilor către domeniile cu cea mai mare cerere și cea mai ridicată valoare.

CEO: Pentru a se număra printre câștigătorii erei AI, trebuie să luăm decizii dificile

„Sunt convins că Cisco va fi unul dintre acei câștigători. Asta înseamnă să luăm decizii dificile”, a declarat CEO-ul Cisco, Chuck Robbins.

Creșterea veniturilor companiei ajuns la 12%, raportat la rezultatul de 14,15 miliarde de dolari din trimestrul corespunzător al anului trecut.

Cisco a mai anunțat că a obținut până în prezent comenzi în valoare de 5,3 miliarde de dolari pentru infrastructură AI din partea marilor operatori hyperscale (care dețin și operează mari centre de date, n.r.).

Dacă ritmul se menține, Cisco estimează că va genera aproximativ 9 miliarde de dolari din comenzi AI în anul fiscal 2026, față de estimarea anterioară de 5 miliarde de dolari.

Veniturile din acest segment pentru anul fiscal curent sunt proiectate să ajungă la 4 miliarde de dolari.

Previziunile anterioare indicau 3 miliarde de dolari.

După venituri record, Cisco începe notificările pentru concedieri

În ciuda raportării unor venituri record, Cisco a anunțat că va începe notificările privind concedieri începând din 14 mai, la nivelul operațiunilor sale globale.

Compania a precizat că va sprijini angajații dați afară prin pachete compensatorii, dar și prin acces extins la resurse de formare și asistență pentru găsirea unui nou loc de muncă, prin programul său intern.

Cisco estimează că planul său de restructurare, ce include plățile compensatorii și costurile aferente, va genera cheltuieli înainte de impozitare de până la 1 miliard de dolari.