Un turist care a aruncat cu o piatră în capul unei foci hawaiene pe cale de dispariție a fost arestat. Riscă o pedeapsă uriașă

2 minute de citit Publicat la 13:58 14 Mai 2026 Modificat la 13:58 14 Mai 2026

Turistul a fost filmat aruncând o piatră de mărimea unei nuci de cocos spre „Lani”, o focă-călugăr hawaiană îndrăgită în comunitate, aflată pe cale de dispariție FOTO: CNN

Un turist care a stârnit indignare uriașă în Hawaii după ce un martor l-a filmat aruncând o piatră de mărimea unei nuci de cocos spre „Lani”, o focă-călugăr hawaiană îndrăgită în comunitate și aflată pe cale de dispariție, pe o plajă din Maui, a fost arestat miercuri de agenți federali.

Igor Mikhailovici Litvinchuk, de 38 de ani, din Covington, Washington, este acuzat de hărțuirea unui animal protejat, a anunțat biroul procurorului federal din Honolulu, adăugând că agenți speciali ai Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice l-au arestat în apropiere de Seattle. Acesta urma să se prezinte joi în fața Tribunalului Districtual al SUA din Seattle, potrivit CNN.

În dosarul instanței nu era menționat niciun avocat, iar o persoană care a răspuns la telefon la un număr asociat cu Litvinchuk a refuzat să comenteze.

Săptămâna trecută, un ofițer al Departamentului pentru Terenuri și Resurse Naturale din statul Hawaii a investigat o sesizare privind hărțuirea unei foci-călugăr hawaiene în Lahaina, comunitatea distrusă în mare parte de incendiile devastatoare din 2023. Un martor i-a arătat ofițerului un videoclip în care foca înota în apă puțin adâncă, în timp ce un bărbat o privea de pe țărm.

„În videoclipul filmat cu telefonul mobil, bărbatul poate fi văzut ținând cu o mână o piatră mare, țintind și aruncând-o direct spre foca-călugăr”, au declarat procurorii în plângerea penală. Piatra, descrisă de un martor ca având dimensiunea unei nuci de cocos, a trecut la mică distanță de capul focii, dar a făcut ca „animalul să își schimbe brusc comportamentul”, se arată în plângere.

Când un martor l-a confruntat pe bărbat, acesta ar fi spus că „nu îi pasă” și că este suficient de „bogat” pentru a plăti orice amendă, potrivit documentului.

Primarul din Maui, Richard Bissen, a declarat că acuzațiile transmit un mesaj clar că actele de cruzime împotriva faunei protejate nu vor fi tolerate. Revenirea lui Lani după incendiile de vegetație a adus un sentiment de vindecare și speranță într-o perioadă dificilă, a spus acesta.

„Lani este o reamintire că umanitatea și instinctul de a proteja ceea ce este vulnerabil sunt încă valori în jurul cărora oamenii se pot uni”, a declarat Bissen într-un comunicat transmis prin e-mail.

Primarul a spus că l-a contactat pe procurorul federal din Honolulu pentru a susține continuarea urmăririi penale.

Litvinchuk este acuzat de hărțuirea și tentativa de hărțuire a unei foci-călugăr hawaiene pe cale de dispariție.

Focile-călugăr hawaiene sunt o specie aflată în pericol critic de dispariție. Doar aproximativ 1.600 mai trăiesc în sălbăticie.

Dacă va fi condamnat, Litvinchuk riscă până la un an de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare. De asemenea, el se confruntă cu o amendă de până la 50.000 de dolari conform Legii privind speciile pe cale de dispariție și cu o amendă de până la 20.000 de dolari conform Legii privind protecția mamiferelor marine.