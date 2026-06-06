Pisica cu bodyguard, menajere și bucătar a lui Karl Lagerfeld n-a primit nici până acum vreun ban din moștenirea promisă

Karl Lagerfeld și-a menționat pisica - Choupette - în testament, însă „îi lăsase” din timpul vieții o casă cu grădină și 1,5 milioane de dolari FOTO: Profimedia Images

Fosta menajeră a lui Karl Lagerfeld încă încearcă să obțină moștenirea pe care celebrul designer ar fi lăsat-o pentru îngrijirea iubitei sale pisici, Choupette. După moartea creatorului de modă, în 2019, la vârsta de 85 de ani, mai multe publicații au relatat că pisica sa, Choupette, urma să moștenească o parte importantă din averea de milioane de dolari a acestuia, potrivit The Atlantic.

În timpul vieții, Lagerfeld însuși a părut să confirme că îi va lăsa pisicii o parte din avere. "Ea are propria ei mică avere, este o moștenitoare: dacă mi se întâmplă ceva, persoana care va avea grijă de ea nu va trăi în mizerie", spunea designerul, potrivit CBS News.

Însă, într-o declarație scrisă transmisă publicației The Atlantic, Françoise Caçote, fosta menajeră a lui Lagerfeld, care a avut grijă de Choupette în timpul vieții designerului și continuă să fie îngrijitoarea pisicii după moartea acestuia, a spus că, în anii care au trecut de la decesul creatorului de modă, nici ea, nici animalul nu au primit vreun ban, scrie People.

"Vreau să fiu complet transparentă: astăzi, nu am primit absolut nimic", a declarat Caçote pentru publicație. "Având în vedere complexitatea situației, a trebuit să angajez avocați scumpi pentru a revendica moștenirea în numele meu și pentru a mă asigura că dorințele lui Karl sunt respectate în mod corespunzător."

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Agentul lui Choupette, Lucas Bérullier, a susținut la rândul său afirmația lui Caçote potrivit căreia pisica nu a primit nimic după moartea stăpânului ei, invocând faptul că, în Franța, animalele nu pot moșteni direct. "Legea este lege. O pisică nu poate avea un cont bancar", a declarat Bérullier pentru The Atlantic, adăugând că Lagerfeld i-a oferit lui Caçote, înainte de moarte, apartamentul în care aceasta locuiește acum împreună cu Choupette.

În alte declarații scrise, Caçote a oferit mai multe detalii despre viața celebrei feline și despre propria situație, în timp ce încearcă să "revendice" moștenirea.

"Cât timp lucrurile se clarifică, fac tot ce pot pentru a-i respecta dorințele, mai ales ca lui Choupette să nu îi lipsească nimic. Aceasta este prioritatea mea principală", a spus ea despre pisica birmaneză a designerului. "Pe lângă faptul că am grijă de ea, lucrez cu jumătate de normă pentru a o susține. Primește toată dragostea, atenția și îngrijirea de care are nevoie."

Caçote a mai declarat pentru The Atlantic că speră ca problema moștenirii să fie rezolvată pe cale amiabilă. "Cel mai important lucru este ca ea să fie fericită, înconjurată de dragoste și afecțiune și protejată așa cum și-ar fi dorit Karl. Rămânem cu speranța că situația va fi, într-o zi, rezolvată pașnic", a spus îngrijitoarea pisicii.

Bérullier a vorbit, de asemenea, pentru The Atlantic despre Choupette, care a continuat să aducă venituri prin campanii publicitare și alte colaborări comerciale. "Să fim sinceri, nu putem cere milioane pentru o postare sau pentru o ședință foto", a spus el.

"Este foarte greu pentru mine, pentru că, pe de o parte, vrei să păstrezi mitul", a spus agentul despre Choupette, "dar nu asta vreau să îi intereseze pe oameni. Adică, pentru mine, ea este cea mai frumoasă pisică din lume; este cea mai fascinantă, și are statut iconic și moștenire. Dar nu într-un sens financiar.”

Anul trecut, Choupette a ajuns din nou în atenția presei după ce Caçote a oferit câteva detalii rare despre viața pisicii după moartea stăpânului ei.

"Ea este șefa aici", a dezvăluit Caçote într-un interviu exclusiv pentru Hello!, în aprilie 2025. "Este ceva de genul: «Când vreau eu, cum vreau eu și, dacă vreau să fiu periată, voi fi periată. Dacă nu vreau să fiu periată, nu voi fi periată.»"

Choupette era obișnuită cu o viață de lux

Mânca pate de pui sau crochete cu sos de curcan ori pește, uneori caviar de cea mai bună calitate sau pui în aspic cu sparanghel. Nu mânca niciodată de pe jos, ci din farfurii de porțelan, alături de Lagerfeld.

Pentru ca stilul ei de viață să continue, ar fi nevoie de bodyguard, menajere, dietetician, consultant medical privat, adică un veterinar, si chiar un director de social media care să îi administreze contul de Instagram, @choupetteofficiel, urmărit de un public numeros.

Îngrijirea unei astfel de pisici presupune costuri mari: toaletaj constant, divertisment permanent, menajere care să se joacee cu ea și să o perie pentru a preveni formarea ghemotoacelor de blană. La toate acestea se adaugă și faptul că Choupette călătorește doar cu avioane private.