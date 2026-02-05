Pisica cu bodyguard, bucătar și menajere a lui Karl Lagerfeld ar putea rămâne fără avere. Testamentul designerului a fost contestat

Karl Lagerfeld și-a menționat pisica - Choupette - în testament, însă „îi lăsase” din timpul vieții o casă cu grădină și 1,5 milioane de dolari FOTO: Profimedia Images

Testamentul regretatului designer Karl Lagerfeld a fost contestat la 7 ani după moartea acestuia, iar averea lui de 200 de milioane de euro ar putea reveni altor persoane față de cele din testament. Lagerfeld îi menționase în testament pe asistentul lui, pe finul său, pe doi manechini care i-au fost apropiați și pe iubita lui pisică Choupette.

Designerul german, cunoscut mai ales pentru modul în care a modelat moștenirea Chanel după ce s-a alăturat celebrei case de modă franceze în 1983, a murit la vârsta de 85 de ani, pe 19 februarie 2019.

Șapte ani mai târziu, a apărut un litigiu juridic care ar putea duce la transferarea unei părți din averea sa către nepoții și nepoatele sale, singurele rude în viață.

The Times citează presa germană, care spune că testamentul lui Lagerfeld, finalizat în aprilie 2016, lăsa cea mai mare parte a averii asistentului său, Sébastien Jondeau, finului său Hudson Kroenig și modelelor Brad Kroenig și Baptiste Giabiconi.

Lagerfeld declara pentru The New York Times Magazine în 2015 că „nu avea deloc familie”, afirmând că nu își mai văzuse sora, Christiane, care locuia în SUA, de 40 de ani, iar copiii acesteia „nici măcar nu-mi trimit o felicitare de Crăciun”.

Apoi era problema faimoasei pisici birmaneze extrem de răsfățate a lui Lagerfeld, Choupette, care a fost lăsată în grija fostei sale menajere, Françoise Caçote, împreună cu o casă cu grădină și o sumă de 1,5 milioane de dolari.

Choupette călătorea în jurul lumii cu avionul privat, într-o geantă de transport Louis Vuitton, avea bodyguard, bucătar personal și două menajere și lua masa alături de Lagerfeld – patru feluri diferite de mâncare pregătite pentru ea în aceeași zi – „servite în boluri frumoase”. Un cont de Instagram dedicat vieții ei de zi cu zi are peste 270.000 de urmăritori.

„Totul este controlat de ea”, declara Lagerfeld pentru The Guardian în 2014. „Mă trezește la 7 dimineața pentru că vrea să-i aduc crochete proaspete, nu se atinge de mâncarea rămasă de cu seară, primește oferte pentru reclame la hrană, dar este exclus. Este o femeie întreținută”.

Într-un interviu acordat revistei Hello! anul trecut, Caçote a spus că ea și Choupette, acum în vârstă de 14 ani, sunt „foarte selective” în privința campaniilor foto pe care le acceptă: „Choupette a avut întotdeauna caracterul unei prințese. Și, din păcate, pe măsură ce îmbătrânește, nu se îmbunătățește deloc”.

Deși stilul de viață extravagant al lui Choupette este puțin probabil să fie afectat, presa germană a relatat săptămâna aceasta că Christian Boisson, executorul testamentului lui Lagerfeld, le-a scris rudelor sale supraviețuitoare pentru a le informa despre contestarea legală.

Dacă testamentul ar fi anulat conform legii franceze a moștenirii (Lagerfeld a trăit și a murit la Paris), averea sa ar fi redistribuită între rudele sale apropiate.

Lagerfeld nu a avut copii, iar ambele sale surori, Christiane și Thea, au murit înaintea lui, ceea ce înseamnă că orice decizie favorabilă rudelor de sânge ar putea permite nepoților și nepoatelor sale supraviețuitoare să moștenească.

Designerul faimos pentru firea sa dificilă nu era apropiat de familia sa. Se pare că a văzut-o ultima dată pe Christiane în 1974; la cererea surorii sale, a creat rochia de mireasă a nepoatei sale, Caroline Wilcox, în 1992, și a trimis-o cu avionul Concorde în Connecticut.

Cu toate acestea, rudele sale din SUA au fost, de regulă, excluse din lumea strălucitoare a modei în care el trăia - niciuna nu a fost invitată la Met Gala din 2023, când evenimentul i-a fost dedicat.

Nepotul Roger Johnson, șofer de camion, stabilit în Portland, Connecticut, a declarat anterior pentru New York Post că l-a întâlnit pe Lagerfeld doar de câteva ori în copilărie și nu credea că va moșteni ceva din averea unchiului său.

„Și probabil aș refuza”, a spus el. „Banii nu înseamnă nimic pentru mine. Sunt un tip obișnuit”.