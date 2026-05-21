Roboții umanoizi care fac ouă ochiuri, spală rufe și fac curat în casă sunt deja în teste. China a dezvoltat mai multe modele

3 minute de citit Publicat la 17:33 21 Mai 2026 Modificat la 17:34 21 Mai 2026

Roboții umanoizi care fac ochiuri, spăla rufe și fac curat în casă sunt deja în teste în China FOTO: Changjiang Daily

Industria roboticii din China face un nou pas dincolo de halele industriale și țintește acum unul dintre cele mai dificile medii pentru inteligența artificială - casele noastre. Companiile chineze dezvoltă roboți umanoizi capabili să execute sarcini casnice complexe, de la gătit și spălat rufe până la îngrijirea persoanelor vârstnice.

Compania GigaAI a prezentat miercuri SeeLight S1, primul robot umanoid de uz casnic cu scop general dezvoltat în China, anunță South China Morning Post. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Centrul de Inovare pentru Roboți Umanoizi din Hubei și Alianța Industriei Roboților Umanoizi din aceeași provincie.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit directorului executiv al GigaAI, Zhu Zheng, robotul va fi oferit gratuit unor familii din Wuhan pentru testare încă din prima jumătate a anului 2027. Declarațiile au fost publicate de cotidianul local Changjiang Daily.

În imaginile demonstrative distribuite de companie pe platforma WeChat, robotul poate fi văzut tăind legume, prăjind ouă, încărcând mașina de spălat, întinzând rufe, făcând patul și mutând perdelele. Modelul este dotat cu două brațe și se deplasează pe roți.

GigaAI intenționează să reducă prețul robotului sub pragul de 100.000 de yuani (aproximativ 14.700 de dolari) până în iunie 2027, adică la jumătate din costul actual. Compania estimează că până în 2028 roboții casnici vor face progrese importante atât la nivel comercial, cât și în ceea ce privește performanțele inteligenței artificiale „întrupate”, sisteme capabile să înțeleagă și să interacționeze autonom cu mediul fizic.

Spre deosebire de roboții utilizați în fabrici, care funcționează pe baza unor algoritmi strict programați și a unor rutine repetitive, SeeLight S1 este proiectat să interpreteze singur sarcinile și să își planifice modul de execuție.

O flotă de 100 de roboți S1 va fi testată în locuințe destinate angajaților din industriile de înaltă tehnologie chiar din această lună, înaintea extinderii programului către gospodăriile din Wuhan în 2027. Testele vor viza în special familiile cu persoane vârstnice, copii sau animale de companie.

Pentru a răspunde preocupărilor legate de siguranță, dezvoltatorii au integrat un mecanism care oprește instantaneu robotul atunci când detectează copii sau animale în apropiere.

Piața globală a roboților casnici a fost evaluată anul trecut la aproximativ 41 de miliarde de dolari și ar urma să crească cu circa 20% anual până în 2027, potrivit firmei de analiză LeadLeo. În prezent, piața este dominată de aspiratoarele robot, iar roboții umanoizi pentru activități casnice nu sunt încă disponibili comercial pe scară largă.

Totuși, marile companii chineze din domeniu accelerează dezvoltarea tehnologiei. Wang Xingxing, fondatorul Unitree Robotics, declara anul trecut că roboții umanoizi evoluează rapid în domeniile industrial și agricol, însă utilizarea lor în gospodării rămâne o provocare majoră.

„Locuințele sunt medii care se schimbă constant. Pentru un robot, fiecare zi aduce un nou context”, explică Guo Renjie, fondatorul companiei de inginerie robotică Zeroth.

În plus, roboții destinați utilizării domestice trebuie să fie mai compacți și mai ușori decât cei industriali, ceea ce presupune dezvoltarea unor module de articulație miniaturizate.

O altă provocare este lipsa datelor. Dacă mediile industriale oferă volume mari de informații structurate, activitățile casnice sunt mult mai greu de standardizat și de transformat în seturi de date utile pentru antrenarea inteligenței artificiale.

În acest context, compania OneRobotics din Shenzhen a anunțat recent un contract de 45 de milioane de yuani pentru colectarea de date din scenarii reale de viață: treburi casnice, îngrijirea vârstnicilor și activități din spații comerciale.

Compania, listată la Bursa din Hong Kong în decembrie, va utiliza roboții săi OneRo H1 pentru a colecta informații despre activități repetitive precum depozitarea obiectelor, organizarea și recuperarea lor din spații precum bucătării, dormitoare, băi sau balcoane.

Reprezentanții OneRobotics susțin că proiectul este în deplină concordanță cu strategia companiei de a aduce „inteligența artificială întrupată” în fiecare locuință.