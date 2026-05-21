Cea mai puternică rachetă construită vreodată este acum și mai mare, și mai puternică. Dar va funcționa?

Publicat la 15:23 21 Mai 2026 Modificat la 15:35 21 Mai 2026

Lansarea SpaceX. Nava spațială SpaceX Starship se află deasupra propulsorului Super Heavy din Starbase, Texas, pe 20 mai, în timp ce pregătirile pentru cel de-al 12-lea zbor de testare al sistemului de lansare continuă. FOTO: Steve Nesius/Reuters via CNN Newsource

După o pauză de șapte luni, SpaceX se pregătește să lanseze o nouă versiune, mai puternică, a megarachetei Starship, relansând o campanie de testare decisivă menită să rezolve provocări fără precedent în domeniul rachetelor și să pregătească vehiculul pentru transportul astronauților NASA pe Lună, potrivit CNN.

Însă experții se întreabă dacă acest vehicul - sau o navă spațială concurentă aflată în dezvoltare la Blue Origin, companie fondată de Jeff Bezos - va fi gata la timp pentru a influența rezultatul a ceea ce legislatorii americani numesc o cursă spațială în desfășurare cu China.

Lansarea, programată pentru joi la ora 18:30 ET, are loc și într-o perioadă de atenție sporită asupra SpaceX. Compania se îndreaptă către o ofertă publică inițială record, iar incidentele explozive și spectaculoase, precum cele rezultate din zborurile anterioare de test ale Starship, tind să îi facă pe investitori surescitați.

„Probabil că există mai multe priviri ațintite asupra acestui test de lansare decât oricând înainte pentru această companie”, a remarcat Andrew Chanin, directorul executiv al firmei de investiții ProcureAM. Este „o decizie riscantă să faci această lansare foarte așteptată atât de aproape de IPO”. Dar, a adăugat el, „norocul îi favorizează pe cei îndrăzneți”.

Având în vedere că SpaceX intenționează ca Starship să joace un rol central în viitorul afacerii sale de internet spațial, Starlink, precum și în furnizarea de servicii pentru NASA și armata SUA, foarte multe depind de succesul final al acestei megarachete.

Și încă nu este clar dacă Starship va funcționa.

Istoricul cu explozii al Starship

SpaceX a obținut câteva succese importante la începutul programului Starship, în timpul unor zboruri de test suborbitale fără echipaj. De exemplu, compania a reușit pentru prima dată să recupereze boosterul Super Heavy în octombrie 2024, aterizând racheta direct în brațele metalice ale turnului de lansare „Mechazilla” din Starbase, Texas.

Însă compania s-a confruntat cu mai multe eșecuri odată cu Versiunea 2 a Starship, care a zburat pentru prima dată în ianuarie 2025.

În timpul a două zboruri de test separate, în ianuarie și martie, vehiculul a explodat în apropierea unor zone populate la est de Florida, generând resturi care au lovit șosele din Turks și Caicos și au ajuns pe insulele Bahamas.

La un alt zbor de test, în mai 2025, sistemul de lansare s-a comportat considerabil mai bine, însă nava Starship a scăpat în cele din urmă de sub control în timpul coborârii către locul de amerizare din Oceanul Indian. Chiar și boosterul Super Heavy, care trebuia să efectueze o amerizare controlată în Golf, a explodat la aterizare, la începutul misiunii.

După aceste trei incidente, fiecare dintre ele declanșând investigații supravegheate de autoritățile federale, SpaceX a întâmpinat un alt obstacol atunci când o navă Starship a explodat în timpul unui test la sol, în iunie anul trecut. Incidentul, produs în timp ce SpaceX efectua teste la sol ale rachetei, a determinat autoritățile din Brownsville, Texas, să declanșeze o intervenție de urgență.

Un raport privind incidentul, obținut de CNN printr-o solicitare în baza legii privind libertatea informației, descria o scenă tensionată.

„Dispecerii au fost forțați să facă triere în ritm alert, luând decizii în fracțiuni de secundă pentru a prioritiza urgențele care puneau viața în pericol”, se arată în raport. „În același timp, panica publică s-a răspândit în întreaga regiune, iar personalul de comandă a trebuit să redistribuie rapid resursele de urgență în tot orașul”.

Oficialii locali nu au răspuns unei solicitări de comentarii privind modul în care pregătirea pentru situații de urgență s-ar fi schimbat după incident.

SpaceX s-a confruntat cu încă o problemă explozivă în timpul testelor la sol din noiembrie, când compania încerca să efectueze un test de alimentare pentru o rachetă Starship V3. Vehiculul a fost distrus, însă „locul de testare a suferit foarte puține daune și, desigur, nimeni nu a fost rănit în incident”, potrivit lui Joe Petrzelka, vicepreședinte SpaceX pentru ingineria boosterelor, într-un videoclip promoțional recent despre Starship.

Autoritățile locale nu au răspuns unei solicitări de comentarii privind acel incident.

Astfel de „anomalii”, cum sunt numite aceste accidente în industria spațială, au devenit o marcă distinctivă a campaniei de testare SpaceX pentru Starship.

Însă SpaceX a declarat în repetate rânduri că erorile soldate cu explozii reprezintă o parte integrantă a abordării sale inginerești. Compania, spre deosebire de NASA și alți actori din industria aerospațială, utilizează o strategie numită „dezvoltare iterativă rapidă”. Această abordare pune accent pe construirea rapidă a prototipurilor și acceptarea unui risc suplimentar în timpul zborurilor de test.

SpaceX susține că „dezvoltarea iterativă rapidă” le permite inginerilor să învețe și să ajusteze designul Starship mai ieftin și mai rapid decât dacă s-ar baza pe metode mai tradiționale și pe teste extensive la sol.

„Cred că fiecare test este întotdeauna un succes”, a spus Jenna Lowe, manager senior pentru operațiunile Starship, într-un videoclip publicat recent. „Avem o expresie: doar paranoicii supraviețuiesc. Ideea din spatele ei este că primești o cantitate enormă de informații și date, iar dacă le folosești inteligent, de obicei poți să identifici unde vor apărea problemele în viitor”.

La ce să ne așteptăm de la Flight 12

Zborul de test de joi va marca debutul noului prototip Versiunea 3, echipat cu îmbunătățiri complete menite să facă sistemul mai robust.

Noul vehicul de lansare este puțin mai înalt decât modelul anterior, iar atât boosterul Super Heavy, cât și nava Starship, numită adesea simplu „ship”, sunt echipate cu o nouă generație de motoare Raptor, care oferă o putere considerabil mai mare decât predecesoarele lor. De exemplu, fiecare dintre cele 33 de motoare ale Super Heavy va furniza peste 50.000 de livre-forță suplimentare la decolare, potrivit SpaceX. Compania spune că motoarele sunt și mai ușoare, ceea ce ar trebui să le ofere eficiență mai bună și mai multă putere.

Important este că SpaceX intenționează în cele din urmă să reutilizeze întreaga rachetă, atât boosterul inferior Super Heavy, cât și nava Starship din partea superioară, lucru care nu a mai fost realizat niciodată în istoria zborurilor spațiale. Majoritatea rachetelor sunt abandonate complet după zbor, iar SpaceX a fost prima companie care a reușit să reutilizeze prima treaptă, adică partea inferioară a rachetei, cu vehiculul său mult mai mic Falcon 9.

Însă obiectivele companiei pentru Starship implică numeroase provocări complexe de design și tehnologie.

În timpul zborului de test de o oră de joi, SpaceX nu va încerca să aterizeze sau să recupereze boosterul ori nava. Boosterul Super Heavy va propulsa nava către spațiu înainte de a se separa. Atât boosterul, cât și nava spațială vor urma traiectorii suborbitale, dar vor încerca să efectueze amerizări controlate în ocean.

Orientarea către Lună

SpaceX a prezentat inițial Starship drept vehiculul care va transporta primii oameni pe Marte, iar CEO-ul Elon Musk a subliniat această viziune chiar și la mijlocul anului 2025. Însă compania a clarificat ulterior că prioritatea sa s-a mutat către explorarea Lunii.

Mai exact, Starship este vehiculul pe care NASA intenționează să îl folosească pentru a readuce oameni pe suprafața Lunii, iar administrația Trump speră să realizeze acest obiectiv până în 2028.

Dacă va avea succes, Starship promite de asemenea să transforme radical industria spațială globală prin reducerea drastică a costului transportului de marfă pe orbită.

SpaceX promovează Starship ca fiind capabilă să transporte între 150 și 250 de tone metrice de marfă pe orbită. Iar o recentă declarație financiară a unui client SpaceX a indicat un cost per lansare de aproximativ 90 de milioane de dolari. Pentru comparație, Falcon 9, care este în prezent cea mai activă rachetă comercială din lume, poate lansa până la aproximativ 22,8 tone metrice la un cost de 60–75 de milioane de dolari.

Într-un document IPO publicat miercuri seara, SpaceX a declarat că își propune „să reducă costul accesului pe orbită cu 99% sau mai mult față de costul mediu istoric al lansărilor”.

Presiunea termenelor crește

Pe măsură ce SpaceX se pregătește pentru zborul de test de joi, presiunea timpului crește.

China intenționează să își trimită taikonauții pe Lună până în 2030. Și, deși NASA a obținut o victorie majoră cu misiunea Artemis II, care a transportat patru astronauți într-un zbor istoric în jurul Lunii în aprilie, agenția spațială încă nu are un vehicul capabil să aterizeze oameni pe suprafața Lunii.

Programul Starship se află într-o cursă cu Blue Origin pentru a furniza un astfel de vehicul NASA.

Într-o mustrare publică oarecum directă la adresa SpaceX, Sean Duffy, care a ocupat pentru scurt timp funcția de administrator interimar al NASA anul trecut, a anunțat că agenția spațială va folosi orice modul lunar va fi gata primul pentru misiunea de aselenizare planificată în 2028. Anterior, Starship fusese selectată în mod explicit pentru această sarcină.

Blue Origin intenționează să prezinte mai târziu în acest an un design preliminar al modulului său lunar, mai apropiat ca design de vehiculele din era Apollo, care transportau astronauții de la navă până la suprafața Lunii.

De remarcat este faptul că Starship are mult mai multă putere și este, în general, un vehicul mult mai complex decât modulele lunare care au transportat astronauții Apollo pe Lună. NASA intenționează să folosească Starship - și miliardele de dolari investite de SpaceX în dezvoltarea sa - drept un sistem flexibil de transport spațial capabil să execute misiuni complexe în zone greu accesibile ale Lunii, precum polul sud bogat în resurse.

Însă mai este un drum lung până acolo.

Starship trebuie încă să demonstreze că poate intra în siguranță pe o orbită stabilă în jurul Pământului, să transfere combustibil de la o navă la alta pentru alimentarea unei călătorii lunare și să finalizeze un zbor de test fără echipaj până la suprafața Lunii.

Adevăratul modul lunar va fi o versiune modificată a navei V3, echipată cu sisteme de susținere a vieții și toate celelalte dotări necesare unei nave spațiale capabile să transporte oameni. Toate aceste caracteristici trebuie încă dezvoltate și validate.

Organismele de supraveghere ale NASA au avertizat în legătură cu complexitatea Starship și riscurile tehnice majore asociate utilizării vehiculului pentru o aselenizare, „având în vedere designul său operațional complex, conceptul complicat de operare și provocările întâmpinate în timpul programului continuu de teste de zbor”, potrivit unui raport publicat recent de grupul independent de supraveghere Aerospace Safety Advisory Panel.

Un alt raport al Inspectorului General al NASA notează că există „lacune” în „strategia de testare și analizele privind supraviețuirea echipajului” pentru Starship.

„Dacă modulele lunare ar suferi un eveniment catastrofal, NASA știe că nu ar avea capacitatea de a salva astronauții blocați în spațiu sau pe suprafața Lunii”, se arată în raport.

Totuși, Chanin de la ProcureAM a spus că, deși nu poate face „proiecții sau predicții” despre dacă Blue Origin sau SpaceX va livra prima vehiculul lunar către NASA, „nu ar fi surprinzător ca Starship să fie în avantaj.”