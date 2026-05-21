Donald Trump pregătește o lovitură pentru giganții tech. Toate modelele AI trebuie verificate de guvernul SUA înainte de lansare

Casa Albă pregătește un ordin executiv amplu privind inteligența artificială și securitatea cibernetică, care ar urma să înăsprească supravegherea modelelor AI avansate și să implice mai multe agenții federale într-un cadru de control coordonat, potrivit surselor citate de Politico.

Documentul prevede evaluări voluntare înainte de lansarea unor “modele de frontieră”, măsuri pentru securizarea infrastructurii critice și extinderea utilizării AI în sectorul public, în timp ce guvernul american încearcă să gestioneze riscurile de securitate. "Modelele de frontieră” vizează cele mai avansate și puternice modele AI existente la un moment dat.

Oficialii din industrie au început să primească detalii despre directivă de la Casa Albă marți seară, au declarat patru dintre persoanele familiarizate cu discuțiile despre ordinul executiv. Acesta ar putea fi anunțat chiar joi, au declarat trei persoane familiarizate cu planificarea.

O întrebare cheie este dacă ordinul va impune o revizuire federală a modelelor avansate de inteligență artificială înainte de a putea fi lansate, o idee de care administrația Trump se distanțase la începutul acestei luni după ce a lansat inițial propunerea. Cel mai recent proiect ar solicita dezvoltatorilor sistemelor să supună anumite modele unei revizuiri voluntare de către o serie de agenții federale cu până la 90 de zile înainte de a fi făcute publice, au declarat persoane familiarizate cu aceasta.

Ordinul va înăspri controlul asupra sistemelor AI

Ordinul executiv reprezintă cel mai recent pas al administrației pentru a înăspri controlul asupra dezvoltatorilor de sisteme avansate de inteligență artificială și pentru a aborda riscul de daune catastrofale, menținând în același timp o abordare general pro-inovatoare a tehnologiei. Această mișcare vine pe fondul unui conflict de politici între Anthropic și Pentagon cu privire la eforturile companiei de a limita anumite utilizări militare ale tehnologiei sale, precum și la lansarea ulterioară a puternicului model Mythos al Anthropic către un grup select de companii. Săptămânile de semnale contradictorii din partea administrației cu privire la politica în evoluție i-au lăsat pe unii oameni care au urmat politica nedumeriți cu privire la direcția în care se îndreaptă Casa Albă.

Proiectul de ordin executiv este așteptat să conțină cel puțin două secțiuni. Prima se concentrează pe securitatea cibernetică, iar a doua pe „modele de frontieră acoperite”, au spus trei dintre persoane. Primul segment acordă Pentagonului 30 de zile pentru a-și securiza rețelele, inclusiv sistemele cheie de telecomunicații și informații.

Administrația ar avea la dispoziție 30 de zile pentru a impune utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale în sistemele guvernamentale și organizațiile de infrastructură critică, cum ar fi băncile comunitare, spitalele rurale și utilitățile, potrivit a trei surse.

Ordinul însărcinează, de asemenea, Departamentul Trezoreriei cu conducerea activității voluntare cu oficialii din industria inteligenței artificiale pentru a forma un centru de informare în termen de 30 de zile, potrivit a cinci dintre persoanele familiarizate cu detaliile ordinului. Efortul va stabili un parteneriat voluntar cu producătorii de inteligență artificială și proprietarii și operatorii de infrastructură critică pentru a găsi și corecta vulnerabilitățile, au declarat persoanele respective. Alte agenții federale, inclusiv Biroul Directorului Național pentru Securitate Cibernetică, Agenția Națională de Securitate și Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură, vor sprijini efortul, potrivit persoanelor respective.

Biroul de Management al Personalului va fi însărcinat cu creșterea numărului de angajări la Forța Tehnologică din SUA, un program anunțat de directorul OPM, Scott Kupor, la sfârșitul anului trecut, pentru a atrage talente de top în domeniul inteligenței artificiale către diverse agenții federale, potrivit a trei dintre persoanele familiarizate cu ordinul.

Ce obligații vor avea dezvoltatorii de inteligență artificială

Se așteaptă ca a doua secțiune să acorde unui grup de agenții și birouri federale - inclusiv Trezoreria, CISA și Institutul Național de Standarde și Tehnologie - 60 de zile pentru a stabili un proces de evaluare comparativă clasificat pentru a determina ce constituie un „model de frontieră acoperită” în temeiul ordinului executiv. Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, directorul național pentru securitate cibernetică, Sean Cairncross, și Michael Kratsios - care conduce Biroul pentru Politici Științifice și Tehnologice al Casei Albe - ar fi, de asemenea, implicați în procesul de evaluare comparativă.

NSA ar fi însărcinată, în cele din urmă, cu luarea deciziilor finale în consultare cu alte agenții.

Ordinul executiv va solicita dezvoltatorilor de inteligență artificială care participă la cadrul voluntar să facă trei lucruri: să colaboreze cu guvernul înainte de a lansa modelele acoperite de ordin, să ofere guvernului acces la aceste modele cu 90 de zile înainte de lansarea publică și să partajeze accesul la anumite infrastructuri critice înainte de lansare.

Unele detalii ale proiectului de ordin executiv, inclusiv termenul de 90 de zile pentru revizuirea voluntară, au fost raportate anterior de Axios.

Ordinul vine în contextul în care implementarea unor modele extrem de avansate, axate pe securitate cibernetică, cum ar fi Mythos, a zguduit guvernele și sectoarele cheie din întreaga lume. La scurt timp după ce Anthropic a dezvăluit Mythos unui public limitat de companii de tehnologie și cercetători în securitate luna trecută, Casa Albă a început să se întâlnească cu reprezentanții industriei tehnologice și cibernetice pentru a discuta despre potențiale detalii despre directivă. Însă procesul de redactare a scos la iveală fracturi în cadrul administrației Trump cu privire la cea mai bună cale de a securiza modelele de frontieră.