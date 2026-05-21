Air France și Airbus au fost găsite vinovate de omor din culpă în urma accidentului din 2009 când un avion s-a prăbușit în Atlantic

1 minut de citit Publicat la 16:56 21 Mai 2026 Modificat la 16:59 21 Mai 2026

Pe 1 iunie 2009, un avion Airbus 330-200 care efectua zborul AF447 de la Rio de Janeiro la Paris s-a prăbuşit în Oceanul Atlantic FOTO: Profimedia Images

Curtea de Apel din Paris a declarat joi companiile Air France şi Airbus vinovate pentru omor din culpă în urma prăbuşirii în anul 2009 a unui avion Airbus 330-200 care efectua un zbor între Rio de Janeiro şi Paris, accidentul cel mai mortal din istoria aviaţiei franceze, relatează AFP citată de Agerpres.

Cele două companii, care fuseseră achitate în primă instanţă şi au negat orice vinovăţie, au primit o amendă de 225.000 de euro, o sumă simbolică, dar care le pătează imaginea.

Compania aeriană Air France a fost găsită vinovată de neinstruirea adecvată a piloţilor pentru situaţiile de îngheţare a sondelor Pitot, instalate în exteriorul aeronavei şi care măsoară viteza, precum şi pentru neinformarea suficientă a echipajelor.

Cât despre compania producătoare Airbus, potrivit instanţei, aceasta a subestimat gravitatea defecţiunilor senzorilor de viteză şi nu a luat toate măsurile necesare pentru a informa urgent companiile aeriene.

Ambele companii au negat acuzaţiile şi au fost achitate în primă instanţă, deşi tribunalul a admis că au existat "imprudenţe" şi "neglijenţe", considerând însă atunci că "nicio legătură certă de cauzalitate nu a putut fi demonstrată".

Totuşi, în apel cele două societăţi au fost condamnate la plata respectivei amenzi. Societatea Airbus a invocat în apărarea sa deciziile eronate luate de piloţi într-o situaţie de urgenţă.

Pe 1 iunie 2009, un avion Airbus 330-200 care efectua zborul AF447 de la Rio de Janeiro la Paris s-a prăbuşit în Oceanul Atlantic în miez de noapte, la câteva ore după decolare. Toţi cei 216 pasageri şi 12 membri ai echipajului şi-au pierdut viaţa. La bordul avionului se aflau persoane de 33 de naţionalităţi, inclusiv 72 de francezi şi 58 de brazilieni.