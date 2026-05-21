Avioane spion și drone militare americane au fost ridicate în apropierea Cubei: Administrația Trump vrea sa transmită un mesaj

Publicat la 16:29 21 Mai 2026 Modificat la 16:29 21 Mai 2026

Desfășurarea acestor aeronave are loc în contextul în care tensiunile dintre SUA și Cuba au crescut semnificativ în ultimele luni. FOTO: Profimedia Images

Statele Unite își afișează public zborurile de supraveghere militară din apropierea Cubei, într-un semnal clar de presiune asupra regimului de la Havana. Date analizate de BBC arată o intensificare a misiunilor americane în Caraibe, în contextul blocadei petroliere impuse Cubei și al tensiunilor tot mai mari dintre cele două state.

Experții spun că Washingtonul urmărește atât descurajarea transporturilor de combustibil către insulă, cât și transmiterea unui mesaj strategic către aliații Cubei, precum Venezuela.

Lăsarea transponderelor de zbor activate “este probabil deliberată”, a declarat expertul britanic în drone, Dr. Steve Wright, SUA intenționând să transmită „un mesaj clar că are ochii pe cer pentru a menține presiunea”.

Analiza BBC Verify a datelor de pe site-ul web de urmărire a zborurilor Flightradar24 arată că cel puțin cinci avioane de supraveghere P-8A Poseidon ale Marinei SUA și trei drone de supraveghere MQ-4C Triton operează în Caraibe, în apropierea Cubei, din 11 mai. Unele aeronave au zburat la o distanță de până la 80 km de insulă.

Ce indică datele de urmărire a zborurilor

Datele de urmărire a zborurilor nu pot oferi o imagine completă a activității SUA în largul Cubei, deoarece aeronavele militare nu își transmit întotdeauna pozițiile, ci își partajează locația pentru porțiuni ale unui zbor.

Desfășurarea acestor aeronave are loc în contextul în care tensiunile dintre SUA și Cuba au crescut semnificativ în ultimele luni, după ce Washingtonul a impus o blocadă petrolieră eficientă asupra națiunii caraibiene.

Site-ul de știri Axios a relatat, de asemenea, că Havana a achiziționat drone capabile să atace continentul american, la care ministrul de externe al Cubei a răspuns spunând că țara „nici nu amenință, nici nu dorește război” și a acuzat Washingtonul că construiește un „argument fraudulos” pentru intervenție militară.

Vorbind în spaniolă cu ocazia aniversării independenței Cubei față de SUA, într-un discurs direct adresat populației insulei, Rubio a dat vina pentru „greutățile inimaginabile” ale insulei pe conducerea comunistă - și nu pe blocada americană a combustibilului.

Experții au declarat pentru BBC că natura publică a acestor zboruri de supraveghere indică faptul că SUA încearcă să impună blocada și să exercite presiuni asupra guvernului cubanez, precum și să-și descurajeze aliații, precum Venezuela, să încerce să transporte energie pe insulă.

Criza combustibilului rezultată a dus la pene majore de curent și a declanșat proteste în Cuba. Președintele Donald Trump a pus, de asemenea, Cuba sub o presiune semnificativă pentru a „face o înțelegere” și a amenințat regimul său comunist că SUA ar putea interveni așa cum a făcut în Venezuela la începutul acestui an, când l-a capturat pe președintele Nicolás Maduro.

BBC Verify a urmărit mai multe zboruri ale avioanelor de supraveghere P-8 Poseidon ale Marinei SUA, inclusiv unul pe 11 mai, când aeronava s-a apropiat la 80 km de sudul Cubei, conform datelor Flightradar24. P-8 a continuat să opereze până a doua zi, când a fost văzută zburând spre nordul capitalei Cubei, Havana, înainte de a se întoarce la baza sa din Jacksonville, Florida.

Pe 15 mai, două drone de supraveghere americane MQ-4C Triton au operat, de asemenea, în largul coastei de sud a Cubei, urmărirea arătându-le că operează de-a lungul unei rute similare cu una pilotată anterior de un Poseidon.

Ce spun experții despre intenția SUA

Mark Cancian, colonel în retragere al Corpului Pușcașilor Marini ai SUA și consilier senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), a declarat pentru BBC Verify că traiectoriile recurente de zbor ale aeronavei de supraveghere „indică intenția de a observa sosirile navelor din sud, în principal, și secundar din nord”.

„Niciunul dintre zboruri nu este deasupra uscatului, deci aceasta nu este o pregătire pentru invazie”, a spus el. Cancian a adăugat că se îndoiește că aceste zboruri sunt „de rutină”, având în vedere numărul de avioane P-8 și MQ-4C Triton pe care SUA le are la dispoziție, care este „limitat”.

BBC Verify a examinat, de asemenea, activitatea aeronavelor militare americane în apropierea Cubei între 1 și 7 februarie, în cadrul căreia a fost observată o singură misiune P-8 zburând în vecinătatea Cubei și nicio activitate comparabilă de MQ-4C Triton în apropierea insulei. Cu toate acestea, o aeronavă de recunoaștere RC-135V Rivet Joint a Forțelor Aeriene SUA a efectuat două treceri ale insulei în această perioadă.

Expertul în drone Steve Wright a declarat pentru BBC Verify că zborurile de supraveghere cu drone „fac cel mai probabil parte a unei agende americane de a descuraja încercările Venezuelei de a încălca blocada petrolieră și de a transporta combustibil în Cuba”.

Analiștii de la firma de informații pentru apărare Janes au oferit o evaluare similară, spunând totodată că a existat o „creștere generală a misiunilor de informații, supraveghere și recunoaștere americane” din februarie.