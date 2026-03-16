Blackout total în Cuba. Țara e în beznă după ce rețeaua energetică a colapsat din cauza lipsei de combustibil

Rețeaua electrică a Cubei a suferit un colaps total, luni, conform operatorului de stat de energie al țării, fapt ce marchează cel mai recent blackout din ultimii anii și primul de când administrația Trump a întrerupt practic complet accesul regimului cubanez la petrol, relatează CNN.

Se fac eforturi în prezent pentru repornirea curentului pe insulă, a informat compania eneretică de stat. Căderi de curent la nivel național au mai avut în loc în Cuba în ultimii ani. Oficialii cubanezi au dat vina pentru ele pe sancțiunile americane, însă criticii le pun și pe seama absenței investițiilor.

Rețeaua cubaneză este îmbătrânită și tot mai dificil de întreținut, iar investițiile lipsesc.

Cuba este profund dependentă de petrol pentru energie, iar blocada efectivă impusă de America lui Trump a înrăutățit criza energiei din această țară.

Criza din Cuba a dus la raționalizarea medicamentelor, la frecvente pene de curent și la o scăderea numărului de turiști, spun oficialii.

Prețurile la carburanți au crescut dramatic, atât de mult încât poate costa până la 300 de dolari să umpli un rezervor, asta pe piața neagră.

Dictatorul cubanez, Miguel Diaz-Canel a declarat, vineri, că pe insulă nu a mai ajuns nicio livrare de petrol în ultimele trei luni. El a declarat și că oficiali cubanezi discută cu administrația SUA pentru a „identifica probleme bilaterale care pot fi soluționate”.