BERD înrăutățește prognoza economică pentru 40 de țări, inclusiv România

Creşterea economică ar urma să se redreseze în 2027. Foto: Getty Images

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a înrăutăţit previziunile economice în cele 40 de ţări în care investeşte. Economiștii BERD au avertizat că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu este o sursă majoră de perturbare a economiei. Printre țările cu o performanță mai slabă decât era prognozată inițial pentru acest an se numără și România, relatează Agerpres.



Conform raportului „Regional Economic Prospects”, publicat joi de instituţia financiară internaţională, avansul economiei ar urma să se situeze la 3,1% în 2026, de la 3,4% în 2025 şi cu 0,5% sub nivelul prognozat în februarie. Creşterea ar urma să se redreseze la 3,6% în 2027, cu 0,1% sub nivelul previzionat anterior.



Majorarea cotaţiilor la petrol şi gaze, perturbarea livrărilor prin Strâmtoarea Ormuz şi amplificarea diferenţelor între costurile cu energia în Europa şi SUA au slăbit competitivitatea şi a încetinit impulsul economic în multe ţări.

BERD previzionează că în primul trimestru din 2026 creşterea economiei în cele 40 de ţări în care investeşte a încetinit în ritm anual la 2,9%. Performanţe mai slabe decât se estima s-a înregistrat în câteva mari economii, inclusiv Egipt, Kazahstan, România, Turcia şi Ucraina.



„Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat un nou şoc regiunilor care deja erau afectate de slăbiciunea din industrie şi poziţiile fiscale fragile”, a afirmat economistul şef al BERD, Beata Javorcik.



Preţurile la electricitate în Europa rămân semnificativ mai ridicate decât în Statele Unite, întărind transformările structurale din producţia industrială către sectoare cu un consum redus de energie.

Performanţa slabă persistă atât în economiile avansate din UE cât şi în statele membre UE unde investeşte BERD, se arată în raport.



BERD apreciază că aproape două treimi din ţările în care este prezentă au introdus măsuri de sprijinire a consumatorilor, inclusiv subvenţii şi reduceri ale taxelor pe energie.

De asemenea, deprecierea unor valute faţă de dolar a sporit presiunea în unele economii, în timp ce rata medie a inflaţiei a urcat cu 1,2 puncte procentuale, la 6,4%, în perioada februarie-aprilie 2026, în special în urma majorării preţurilor energiei şi alimentelor, se arată în raport.