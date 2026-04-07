„Toate drumurile duc acum la prețuri mai mari și la o creștere economică lentă”. FMI anulează orice prognoză bună pentru economie

O inflație mai ridicată și o încetinire a creșterii economice globale sunt inevitabile din cauza războiului din Iran, a avertizat luni Kristalina Georgieva, directorul general al FMI, scrie CNBC.

„Toate drumurile duc acum la prețuri mai mari și la o creștere economică mai lentă”, a declarat Kristalina Georgieva.

Înainte de izbucnirea războiului, FMI anticipa o ușoară îmbunătățire a perspectivei economiei mondiale, estimând o creștere globală de 3,3% în 2026 și de 3,2% în 2027, a precizat Georgieva.

Însă aceste așteptări au fost spulberate, după ce conflictul din Iran a provocat unde de șoc în economia globală, ale căror efecte nu par să dispară prea curând, chiar dacă războiul s-ar încheia rapid.

Atacul lansat de SUA și Israel asupra Iranului în urmă cu șase săptămâni a generat un șoc major asupra aprovizionării cu energie, după ce blocarea de facto a Strâmtorii Ormuz a paralizat traficul naval din Golf.

Transportul maritim prin această rută strategică și-a reluat lent activitatea. Luni, opt petroliere au tranzitat zona, față de o medie de mai puțin de două traversări pe zi în martie, potrivit S&P Global Market Intelligence.

Cu toate acestea, volumele rămân mult sub nivelurile de dinaintea războiului. În 2025, prin această zonă treceau în medie 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere pe zi.

Potrivit FMI, oferta globală de petrol s-a redus cu 13%, în timp ce alte lanțuri critice de aprovizionare au fost grav afectate. Georgieva a avertizat că cele mai lovite vor fi statele sărace, care nu dispun de rezerve suficiente.

„Trăim într-o lume marcată de o incertitudine ridicată”, a adăugat ea, invocând tensiunile geopolitice, progresele tehnologice, șocurile climatice și schimbările demografice. „Toate acestea înseamnă că, după ce vom depăși acest șoc, trebuie să fim atenți la următorul.”

Dubla amenințare reprezentată de prețuri mai mari și de o creștere economică mai slabă alimentează temerile privind o posibilă revenire a stagflației. Este de așteptat ca războiul din Iran să domine discuțiile de la reuniunile de primăvară ale Băncii Mondiale și FMI de săptămâna viitoare, unde Georgieva urmează să susțină un discurs joi.

„Din punct de vedere al direcției, vorbim despre stagflație”, a declarat Mark Zandi, economist-șef la Moody’s Analytics. „Inflația mai mare și creșterea economică mai slabă sunt consecința politicilor publice, politica tarifară și politica de imigrație.”