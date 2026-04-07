UE reacționează la măsurile luate de Italia, Polonia sau Spania în criza energiei: Să nu transforme criza energetică în una fiscală

Oficialii Uniunii Europene le cer guvernelor să evite măsuri excesive de sprijin pentru a compensa explozia prețurilor la energie și avertizează că șocul provocat de războiul cu Iranul s-ar putea transforma într-o criză fiscală.

Comisia Europeană insistă, în discuțiile cu statele membre, ca subvențiile propuse pentru energie, reducerile de taxe și plafonările de preț să fie limitate atât în timp, cât și ca amploare, potrivit unor persoane informate asupra negocierilor. Bruxelles-ul încearcă să evite repetarea crizei energetice din 2022, care a alimentat inflația galopantă și a umflat deficitele bugetare. „Este un efort unitar al Comisiei”, a declarat pentru Financial Times comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen. „Ceea ce se întâmplă într-un sector al economiei se poate răsfrânge asupra întregii societăți.”

Mai multe țări, inclusiv Italia, Polonia și Spania, au redus taxele pe carburanți, în timp ce altele au cerut relaxarea regulilor UE privind ajutorul de stat. Roma face, de asemenea, presiuni asupra Bruxelles-ului pentru a flexibiliza constrângerile fiscale, astfel încât capitalele să aibă o marjă mai mare de manevră.

Comisia oferea „asistență tehnică și sprijin țărilor pentru a construi aceste instrumente și politici pe care doresc să le folosească (...) în limita spațiului fiscal de care dispun”, a spus Jorgensen. Loviturile americane asupra Iranului au împins în sus prețurile europene la petrol și gaze cu aproximativ 60% și au amplificat temerile privind posibile penurii de motorină și combustibil pentru avioane. Conflictul „are, din păcate, un risc uriaș de a duce la o inflație mai mare, cu toate efectele negative care decurg din asta”, a avertizat el.

Comisia îndeamnă la „coordonare și prudență” în privința oricăror măsuri menite să reducă presiunea prețurilor la energie, au spus oficiali care cunosc discuțiile dintre Bruxelles și ministerele naționale de finanțe.

Oficialii se tem că acest conflict ar putea declanșa a treia criză economică pentru UE în ultimii șase ani, după pandemia de Covid-19 și invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, ambele fiind urmate de ample programe de stimulare care au majorat datoria publică. Raportul dintre datoria brută guvernamentală și PIB în UE a crescut de la 77,8% la sfârșitul lui 2019 la 82,1% în trimestrul al treilea al anului trecut, potrivit celor mai recente date disponibile.

„Politicile guvernamentale țintite pot ajuta la atenuarea șocului prin reducerea cererii de energie și ajutor pentru gospodăriile cu venituri mici”, a declarat luna trecută președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Ea a avertizat însă că „măsurile generalizate și fără termen-limită” s-ar putea întoarce împotriva autorităților, deoarece ar putea alimenta „excesiv” cererea și ar împinge inflația în sus. Lagarde le-a cerut decidenților să se concentreze pe măsuri „temporare, țintite și adaptate”.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, le-a transmis miniștrilor naționali de finanțe că ar trebui adoptate doar măsuri de urgență „coerente” și pe termen scurt.

El a avertizat că cheltuielile excesive ar „avea implicații fiscale serioase”, în condițiile în care crizele provocate de pandemie și de războiul din Ucraina, alături de creșterea cheltuielilor pentru apărare după 2022, au lăsat guvernele cu mai puțină putere de reacție fiscală. „Accentul nostru (...) este că avem un spațiu fiscal limitat de manevră, astfel încât orice fac statele membre trebuie să fie temporar și țintit”, a spus Dombrovskis la sfârșitul lunii trecute. Ministrul italian de finanțe, Giancarlo Giorgetti, a declarat săptămâna trecută că este „inevitabil” ca Bruxelles-ul să fie mai indulgent în aplicarea regulilor care limitează deficitele bugetare ale statelor la doar 3% din PIB.

Declarația a venit după ce Roma a prelungit până la 1 mai o acciză „temporară” de 20% pe carburanți, iar institutul oficial de statistică al țării a anunțat că deficitul pentru 2025 a fost de 3,1% din PIB. „Este clar că, dacă situația nu se schimbă, discuțiile la nivel european vor fi inevitabile”, a spus Giorgetti.

Miniștrii de finanțe din Germania, Spania, Italia, Portugalia și Austria au cerut vineri Bruxelles-ului să impună o taxă excepțională la nivelul întregii UE asupra companiilor din energie, pentru a reduce „povara asupra economiei europene și asupra cetățenilor europeni”.

Publicată de ministrul spaniol de finanțe, Carlos Cuerpo, scrisoarea face trimitere la plafonarea din 2022 a veniturilor companiilor de electricitate, introdusă în timpul exploziei prețurilor la gaze provocate de invazia Rusiei în Ucraina. „Având în vedere distorsiunile actuale din piață și constrângerile fiscale, Comisia Europeană ar trebui să elaboreze rapid un instrument similar de contribuție la nivelul întregii Uniuni”, au transmis aceștia.

Polonia a redus TVA-ul și accizele la carburanți, ceea ce înseamnă pierderi de venituri fiscale de 1,6 miliarde de zloți pe lună, echivalentul a aproximativ 370 de milioane de euro. Guvernul intenționează să compenseze această pierdere printr-o taxă excepțională aplicată profiturilor companiilor energetice. Detaliile noii taxe nu au fost încă publicate.

Oficialii au avertizat că guvernele care iau în calcul subvenții și alte forme de ajutor de stat pentru a sprijini sectoarele afectate trebuie totuși să respecte regulile UE privind tranziția verde și reducerea dependenței de combustibilii fosili. „Problema într-o criză ca aceasta este că uneori trebuie să sprijinim și să subvenționăm lucruri la care, în mod normal, nici nu ne-am gândi, dar acest lucru trebuie făcut doar pe termen scurt”, a spus Jorgensen. „Altfel, oamenii vor îngheța sau producția se va opri.”