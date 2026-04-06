Cât costă motorina şi benzina luni, 6 aprilie. De marţi, combustibilul diesel se va ieftini cu 36 de bani pe litru, cu tot cu TVA

Motorina şi benzina continuă să se vândă la preţuri foarte ridicate în România, şi luni, 6 aprilie. Vestea bună pentru şoferii care alimentează cu combustibil diesel este că de marţi, 6 aprilie, vor plăti, la pompă, cu 36 de bani mai puţin, cu tot cu TVA, după ce va fi aplicată reducerea accizei, decisă de Guvern. Astfel, luni, motorina standard se vinde în staţiile din Bucureşti de la 10,29 lei pe litru până la 10,51 lei pe litru. Benzina standard este cu peste 1 leu pe litru mai ieftină, se comercializează cu 9,12 lei.

Mai ieftină este în aceste zile motorina premium pentru că, potrivit unor surse, nu s-a vândut pentru că era mai scumpă, iar acum benzinăriile vor să o vândă mai rapid, astfel că este mai ieftină decât motorina standard.

În ceea ce privește benzina nu s-a luat nicio măsură până în acest moment. În ceea ce privește motorina, afectată cel mai multe de criza carburanților, singura măsură este aceasta a reducerii accizei cu 36 de bani, cu tot cu TVA, la mai bine de o lună de la declanșarea conflictului.

Prețurile petrolului au crescut

Prețurile petrolului au crescut duminică, iar țițeiul american a depășit 114 dolari pe baril, după ce președintele Donald Trump a dat Iranului termen până marți pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz, în caz contrat amenințând cu atacuri asupra centralelor sale electrice.

Contractele futures pentru luna mai au redus câștigurile anterioare, crescând cu 0,5% la 112,08 dolari pe baril la ora 21:28 ET.

Prețurile internaționale de referință ale țițeiului Brent pentru livrarea în iunie a scăzut, de asemenea, la 1,3%, tranzacționându-se la 110,47 dolari pe baril.

Ce măsuri a luat Guvernul în criza carburanţilor

Executivul a adoptat, vineri, proiectul de ordonanță de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea contribuției de solidaritate în sectorul petrolier. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, după ședința de Guvern, că acciza scade cu 30 de bani pe litru (36 bani cu tot cu TVA), iar măsura se va aplica de la intrarea în vigoare a ordonanței.

"Este adoptată Ordonanţa şi va intra în vigoare de marţi, 7 aprilie. Se va aplica reducerea de acciză de 11%, de 36 de bani, la pompă, cu tot cu TVA, va fi activă de marţi. Am ales varianta de a acţiona în zona accizelor tocmai pentru a nu crea situaţii în care, pentru un anumit operator care reduce preţul, să generăm cozi. Trebuie să avem grijă să asigurăm produsul în piaţă şi să ţinem un echilibru.

Aş enumera lucrurile esenţiale care s-au produs până acum: de aproape 2 săptămâni este în vigoare, pentru tot anul, programul pentru transportatori. Eu au o deducere de aproape 85 de bani, este cea mai mare de până acum. Programul pentru acciza din Agricultură a fost, de asemenea, adoptat", a mai afirmat Nazare.