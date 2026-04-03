Nazare, despre criza combustibililor: "E mult mai mare decât cea din 2022". Toate măsurile luate de Guvern, pe domenii de activitate

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a intervenit, vineri seară, la Antena 3 CNN, şi a prezentat toate deciziile luate de Guvern în criza combustibililor. De la măsurile care îi vizează pe transportatori, agricultori şi până la cele menite să aducă ieftiniri la pompă. "În prima Ordonanţă, am interzis exportul de ţiţei, de motorină. Nu am interzis exportul de benzină, pentru că suntem producători de benzină şi e important să vindem", a punctat Nazare.

Executivul a adoptat, vineri, proiectul de ordonanță de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea contribuției de solidaritate în sectorul petrolier. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, după ședința de Guvern, că acciza scade cu 30 de bani pe litru, iar măsura se va aplica de la intrarea în vigoare a ordonanței.

"Este adoptată Ordonanţa şi va intra în vigoare de marţi, 7 aprilie. Se va aplica reducerea de acciză de 11%, de 36 de bani, la pompă, cu tot cu TVA, va fi activă de marţi. Am ales varianta de a acţiona în zona accizelor tocmai pentru a nu crea situaţii în care, pentru un anumit operator care reduce preţul, să generăm cozi. Trebuie să avem grijă să asigurăm produsul în piaţă şi să ţinem un echilibru.

Aş enumera lucrurile esenţiale care s-au produs până acum: de aproape 2 săptămâni este în vigoare, pentru tot anul, programul pentru transportatori. Eu au o deducere de aproape 85 de bani, este cea mai mare de până acum. Programul pentru acciza din Agricultură a fost, de asemenea, adoptat.

Au fost discuţii despre situaţia combustibililor aproape în fiecare zi la Guvern, cu reprezentanţi de la toate partidele. Sunt sigur că şi domnul ministru Barbu va fi cooptat la discuţii. Această criză este una externă, este foarte mare. Cotaţia Brent a crescut şi creşte foarte mult de la o zi la alta.

(n.r. - de ce am plafonat adaosul comercial?) Pentru că media adaosului comercial pentru 2025 este un indicator rezonabil şi se pliază pe afacerea fiecărui operator. Am plafonat doar adaosul, ceea ce a generat un prim efect la pompă, la un operator de 40 de bani. Iar de marţi se va vedea şi efectul reducerii accizei", a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor a transmis că "e o perioadă extrem de complicată în care trebuie să facem cu toţii eforturi maxime pentru a remedia lucrurile".

"Această criză este mult mai mare decât criza din 2022. Atunci erau condiţiile diferite.

În prima Ordonanţa, am interzis exportul de ţiţei, de motorină. Nu am interzis exportul de benzină, pentru că suntem producători de benzină şi e important să vindem.

În ce priveşte contribuţia de solidaritate... Suntem într-o criză, iar solidaritatea nu este opţională pentru cei cu profituri excepţionale. Şi atunci am stabilit o cotă de contribuţie de solidaritate pentru companii, de aproximativ 60%.

(n.r. - estimarea pentru viitoarea lună) E o perioadă extrem de complicată în care trebuie să facem cu toţii, toate autorităţile, eforturi maxime pentru a remedia lucrurile. Eu cred că agenţia S&P va confirma ratingul României.

(n.r. - despre costul vieţii) Când am participat la şedinţe în Coaliţie, am venit cu datele la zi. A început războiul, am venit cu un alt grafic şi am arătat că dobânzile au crescut cu aproape 1%. Şi orice tensiune politică afectează situaţia în care ne aflăm. Nu avem nevoie de certuri", a mai declarat Nazare.