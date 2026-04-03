Guvernul a adoptat reducerea accizei la motorină cu 30 de bani. Pentru benzină „nu există un plan concret”

Ședință de guvern la Palatul Victoria. Foto: gov.ro

Executivul a adoptat, vineri, proiectul de ordonanță de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea contribuției de solidaritate în sectorul petrolier. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, după ședința de Guvern, că acciza scade cu 30 de bani pe litru, iar măsura se va aplica de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Acciza pentru fiecare litru de motorină va fi redusă cu 30 de bani pentru consumatori, în timp ce companiile care înregistrează câștiguri suplimentare în această perioadă de criză vor fi obligate să plătească o contribuție de solidaritate la buget, în cuantum de 60% din profitul excepțional, potrivit actului normativ.

Impactul bugetar al reducerii accizei este estimat la aproximativ 0,61 miliarde de lei, în timp ce veniturile generate de contribuția de solidaritate ar putea varia între 0,07 și 0,65 miliarde de lei.

Măsura este menită să atenueze impactul creșterilor bruște de preț pe piața carburanților, cauzate de instabilitatea internațională din Orientul Mijlociu și perturbările fluxurilor globale de petrol.

Întrebată dacă reducerea accizei va fi extinsă și la benzină, Ioana Dogioiu a precizat că nu există, deocamdată, un plan concret, însă toate măsurile sunt în continuare analizate.

Ea a mai precizat că reducerea de 30 de bani pe litru de motorină va intra în vigoare de marți.

Proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede reducerea temporară a accizei la motorina standard cu 0,3 lei/litru a fost publicat joi seară, de Ministerul Finanțelor.

„Având în vedere necesitatea adoptării, fără întârziere, a anumitor măsuri care să permită atenuarea efectelor creșterilor de preț asupra consumatorilor și operatorilor economici, se impune reducerea temporară a nivelului accizei la motorina standard, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2026, cu 0,3 lei pe litru.

Amânarea intervenției normative ar conduce la perpetuarea unui impact negativ imediat asupra costurilor de trai și asupra costurilor de operare din economie, cu riscul amplificării presiunilor inflaționiste și al afectării unor activități economice esențiale.

În lipsa unei intervenții imediate, există riscul ca majorările de preț să se consolideze în economie, cu efecte negative asupra populației, asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra sectoarelor economice cu consum intensiv de carburant”, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul.

Contribuția de solidaritate se instituie pe perioada declarării situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv în perioada 2 aprilie - 30 iunie 2026.



Contribuția de solidaritate se datorează exclusiv pentru lunile în care prețul mediu lunar al țițeiului de referință Brent (ICE Brent Crude Futures, front-month contract) depășește nivelul de 70 dolari/baril, calculat ca medie aritmetică a cotațiilor zilnice de închidere din luna de referință.

Guvernul precizează că fondurile necesare pentru reducerea accizelor destinate motorinei achiziționate de agricultori și transportatori, precum și pentru aplicarea mecanismului de reducere, vor proveni din încasările suplimentare de TVA generate de scumpirea carburanților, din supraimpozitarea profiturilor obținute din exploatarea țițeiului românesc și din bugetul de stat.