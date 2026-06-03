De ce pot rămâne militarii fară norma de hrană și ce se întâmplă cu sporul de dirigenție. Explicațiile lui Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii. Sursa foto: Agerpres

Proiectul Legii salarizării bugetarilor va fi modificat față de forma pusă în dezbatere publică pe 25 mai, care a dus la proteste, a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Pe 15 iunie, Ministerul Muncii vrea să trimită proiectul de lege Parlamentului, urmând ca Legislativul să dezbată și să voteze legea până la finalul acestei luni.

Până atunci, Dragoș Pîslaru va finaliza consultările cu reprezentanții celor 1,3 milioane de bugetari din România. Ministrul Muncii a dezvăluit pentru Libertatea că s-a consultat deja în ultimele zile cu reprezentanții angajaților din Sănătate, Educație, Apărare și Cultură.

„Noi lucrăm ca să ne asigurăm că în baza piramidei de salarizare nu va exista această chestiune cu partea tranzitorie, adică nimeni care are salarii sub coeficientul de 2, adică sub 8.200 de lei (n.red brut), ar trebui să nu avem această problemă (n.red. – a scăderii salariilor)”, a explicat Pîslaru.

De ce pot rămâne militarii fară norma de hrană

Proiectul de acum propune o nouă structură de salarizare în care norma de hrană este eliminată, fiind integrată direct în salariul funcției de bază.

Coeficienții de calcul a salariului se vor aplica și la militari la o valoare de referință de 4.100 de lei. De pildă, un sublocotenent va porni de la un coeficient de 2 (8.200 de lei brut), la care se adaugă gradul și sporurile specifice (precum un spor de 0,4), spune la Interviurile Libertatea, ministrul interimar al Muncii.

În cazul șefului Statului Major, deși calculul salariului pornește de la un coeficient de 5, veniturile finale brute cresc considerabil datorită gradației de vechime (până la 18%) și a gradului militar, completează Dragoș Pîslaru.

„În acest moment, ceea ce punem noi pe masă ca proiect este un proiect care să ofere o salarizare adecvată, ca să nu mai trebuiască să dai normă de hrană adițional. Dar, atenție, pentru că cei care ne urmăresc au dreptate să critice proiectul care a fost publicat în consultare, care are lacune foarte serioase”, mai spune ministrul.

Ce se întâmplă cu sporul de dirigenție

Ministrul Muncii susține că unele sporuri vor fi acordate în continuare în Educație: „Rămân în continuare sporuri de până la 20% care sunt aferente structurii de sporuri, dar ce-i foarte important să spunem lumii, gradația de merit se înlocuiește ca atare cu prima de performanță, deci nu se pierde, că am văzut discuțiile în spațiul public și am lămurit-o și cu sindicatele cum se înlocuiește.”

De asemenea, indemnizația de dirigenție trece de la calculul procentual la o sumă fixă, iar personalul care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale (CES) ar urma să primească de la 1 ianuarie 2027, un spor de 15%.

„Trebuie să ne uităm la această indemnizație de dirigenție care a creat foarte multe discuții și, în acest moment, ne uităm să schimbăm baza de calcul de la o sumă procentuală la o sumă fixă, pentru ca să încurajăm profesorii să poată, într-adevăr, să țină orele de dirigenție”, mai precizează ministrul Muncii.

Cum se vor modifica salariile în Sănătate

Ministrul Muncii promite că personalul din prima linie cu venituri mici nu va avea de suferit. În privința sporurilor, noua abordare renunță la listarea strictă a specialităților medicale în textul legii primare (ceea ce crease panică prin omiterea unor laboratoare sau a microbiologiei).

În schimb, legea va defini clar criteriile pentru „condiții deosebit de periculoase” (factori chimici, fizici, anatomie patologică), urmând ca lista exactă să fie stabilită flexibil prin hotărâre de guvern, explică ministrul Pîslaru.



