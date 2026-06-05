Cardiologul Ștefan Busnatu, după ce a fost vehiculat pentru funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Tomac: „Mă onorează”

1 minut de citit Publicat la 09:44 05 Iun 2026 Modificat la 10:09 05 Iun 2026

Cardiologul Ștefan Busnatu a fost vehiculat pentru funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Tomac. Foto: Facebook/Dr. Stefan Busnatu

Cardiologul Ștefan Busnatu a reacționat, vineri, după ce numele său a apărut în presă ca posibilă propunere pentru funcția de ministru al Sănătății în guvernul tehnocrat pe care încearcă să îl formeze premierul desemnat Eugen Tomac.

Într-o postare publicată pe Facebook, medicul a declarat că este onorat de faptul că este luat în calcul pentru această funcție și a vorbit despre direcțiile pe care le consideră esențiale pentru sistemul medical din România.

„Mă onorează faptul că numele meu este menționat în presă ca o posibilă opțiune pentru funcția de Ministru la Ministerul Sănătăţii - România în guvernul dlui Prim-ministru Eugen Tomac”, a transmis Ștefan Busnatu.

Acesta a afirmat că o astfel de funcție ar reprezenta o oportunitate de a contribui la dezvoltarea unui sistem de sănătate orientat către prevenție, inovare și digitalizare. Totodată, medicul a subliniat importanța investițiilor în educația pentru sănătate, diagnosticarea precoce, accesul echitabil la servicii medicale și utilizarea tehnologiei pentru creșterea eficienței sistemului.

„Dacă aș avea șansa de a ocupa o astfel de poziție, mi-aș dedica întreaga experiență și energie pentru a susține proiecte care să aducă beneficii reale pacienților, profesioniștilor din sănătate și întregii societăți”, a mai scris el.

În mesajul său, Busnatu a precizat că și profesorul universitar doctor Cătălin Cîrstoiu - cel cu care PSD și PNL voiau să meargă la alegerile pentru Primîria Capitalei în 2024 - ar reprezenta „o opțiune extrem de valoroasă pentru sistemul medical românesc”, având în vedere experiența sa profesională și managerială.

Medicul a subliniat că, dincolo de numele celor care ar putea ocupa funcția de ministru, prioritatea trebuie să rămână dezvoltarea unui sistem medical mai performant și mai apropiat de nevoile pacienților.

La finalul mesajului, Ștefan Busnatu a dezvăluit că se află în recuperare după o afecțiune respiratorie complicată și le-a mulțumit colegilor care l-au tratat.

Numele cardiologului figurează pe lista de miniștri pe care, potrivit informațiilor obținute de Antena3.ro, premierul desemnat Eugen Tomac intenționează să o prezinte partidelor parlamentare în cadrul negocierilor pentru formarea unui guvern tehnocrat.

Conform acelorași informații, lista mai cuprinde nume precum Luca Niculescu la Externe, Mihnea Motoc la Apărare, Sorin Costreie la Educație, Șerban Țigănaș la Dezvoltare, Bogdan Glăvan la Finanțe și Adrian Papahagi la Cultură.

Guvernul propus de Eugen Tomac are nevoie de 233 de voturi pentru a primi încrederea Parlamentului, iar negocierile cu partidele urmează să înceapă în perioada următoare.