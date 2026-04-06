Prețurile petrolului cresc după amenințările cu injurii ale lui Trump la adresa Iranului

1 minut de citit Publicat la 07:54 06 Apr 2026 Modificat la 07:54 06 Apr 2026

Prețul petrolului crește brusc după ce Trump a spus că va continua războiul și a amenințat că va bombarda centralele electrice iraniene. FOTO: Getty Images

Prețurile petrolului au crescut duminică, iar țițeiul american a depășit 114 dolari pe baril, după ce președintele Donald Trump a dat Iranului termen până marți pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz, în caz contrat amenințând cu atacuri asupra centralelor sale electrice, scrie CNBC.

Contractele futures pentru luna mai au redus câștigurile anterioare, crescând cu 0,5% la 112,08 dolari pe baril la ora 21:28 ET.

Prețurile internaționale de referință ale țițeiului Brent pentru livrarea în iunie a scăzut, de asemenea, la 1,3%, tranzacționându-se la 110,47 dolari pe baril.

Duminică, într-o postare plină de injurii pe rețelele sociale, Trump a avertizat că Iranul va „trăi un iad” dacă nu va deschide Strâmtoarea. Președintele a amenințat că va bombarda centralele electrice și podurile țării.

Ulterior, Trump a postat „Marți, ora 20:00, ora estică!”, fără alte explicații.

Iranul a blocat strâmtoarea prin atacuri asupra petrolierelor. Ruta maritimă leagă Golful Persic de piețele mondiale. Aproximativ 20% din aprovizionarea globală trecea prin strâmtoare înainte de război.

Închiderea strâmtorii Ormuz a declanșat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie. Prețurile țițeiului, combustibilului pentru avioane, motorinei și benzinei au crescut vertiginos de la începutul războiului.

Într-un discurs de miercurea trecută, Trump a declarat că războiul va continua timp de două sau trei săptămâni.

Aproape 1 miliard de barili se vor pierde până la sfârșitul lunii, inclusiv până la 600 de milioane de barili de țiței și aproximativ 350 de milioane de barili de produse rafinate, potrivit TD Securities.

„Având în vedere că se așteaptă ca acest conflict să dureze cel puțin până la sfârșitul lunii aprilie, calculele privind prețul devin din ce în ce mai sumbre”, a declarat Ryan McKay, strateg senior pe mărfuri la TD Securities, într-o notă adresată clienților, joi.

Rapidan Energy înregistrează o pierdere netă totală de 630 de milioane de barili de petrol și produse până la sfârșitul lunii iunie, dacă se iau în considerare fluxurile redirecționate prin conducte, eliberările de stocuri de urgență și reducerile de stocuri.

Cei opt membri OPEC+ au convenit duminică să crească producția cu 206.000 de barili pe zi în luna mai, deși nu este clar cum va ajunge petrolul pe piața globală, având în vedere că strâmtoarea este încă închisă.