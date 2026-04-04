Țările europene iau în calcul reactoarele modulare mici ca soluție în plin șoc energetic. UE anunță un nou pachet de investiții

În 1990, Europa producea aproximativ o treime din electricitatea sa din energie nucleară.

Energia nucleară revine în centrul dezbaterilor din Europa, pe fondul preocupărilor legate de dependența de combustibili fosili și de vulnerabilitatea continentului la crizele globale de aprovizionare. Mai multe țări, precum Italia, Belgia, Suedia sau Grecia, își reconsideră poziția față de energia nucleară, iar în Regatul Unit și în Franța aceasta este văzută tot mai mult ca o soluție pentru securitate energetică, potrivit BBC.

Lideri europeni, inclusiv președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, recunosc că reducerea rolului energiei nucleare a contribuit la această dependență.

La recentul Summit European al Energiei Nucleare de la Paris, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care pare să fi uitat că era ministru în guvernul german când acesta a luat decizia de a elimina treptat centralele nucleare în 2011, a descris drept “o greșeală strategică” faptul că Europa a întors spatele energiei nucleare.

În 1990, Europa producea aproximativ o treime din electricitatea sa din energie nucleară. Această cifră a scăzut acum la o medie de 15%, lăsând continentul „complet dependent de importurile scumpe și volatile” de combustibili fosili, a spus ea, punând Europa într-un dezavantaj în comparație cu alte regiuni ale lumii. În prezent, Europa importă peste 50% din energia sa, în principal petrol și gaze.

Acest lucru lasă continentul vulnerabil la reduceri neașteptate ale ofertei, așa cum s-a întâmplat cu Rusia după ce Europa a impus sancțiuni la exportul de energie sau la creșteri de prețuri pe piața globală, așa cum vedem acum din cauza blocării exporturilor de energie de către Iran prin strâmtoarea Ormuz.

Criza prețurilor la gaze

Prețurile gazelor cresc într-un ritm similar în toată Europa, dar impactul asupra prețurilor energiei electrice variază în funcție de mixul energetic al fiecărei țări.

În Spania - care a investit masiv în energia eoliană și solară - prețul mediu al energiei electrice pentru restul anului 2026 este prevăzut la aproximativ jumătate din prețul Italiei, unde gazul stabilește prețul energiei electrice în 90% din cazuri.

Franța este cel mai mare producător nuclear din Europa. Aceasta generează aproximativ 65% din energia electrică din energie nucleară. Pe baza contractelor viitoare, prețurile germane la energia electrică pentru luna viitoare sunt de cinci ori mai mari decât cele ale Franței - un contrast izbitor.

Germania a eliminat treptat energia nucleară în urma dezastrului nuclear de la Fukushima din 2011, în Japonia. Acest lucru a lăsat industriile avide de energie care alimentează în mod tradițional economia germană - mașinile și produsele chimice - extrem de dependente de gaz.

Săptămâna aceasta, principalele institute de cercetare economică din Berlin și-au redus cu mai mult de jumătate previziunile de creștere pentru 2026, la un procent estimat de 0,6% din PIB, din cauza creșterilor globale ale prețurilor la gaze.

Germania renunță la prejudecățile antinucleare

Nu există îndoieli că Franța este cel mai important susținător al energiei nucleare. Președintele Emmanuel Macron nu ezită să sublinieze importanța energiei nucleare pentru obiectivul UE privind eliminarea emisiilor de carbon.

El a declarat la summitul nuclear european că „energia nucleară este esențială pentru reconcilierea atât a independenței, și, prin urmare, a suveranității energetice, cu decarbonizarea și, prin urmare, neutralitatea carbonului”.

Până anul trecut, Germania a blocat eforturile de a trata energia nucleară la egalitate cu sursele regenerabile în legislația UE. Acest lucru a cauzat multe tensiuni cu autoritățile franceze. Dar Berlinul a fost de acord de atunci cu eliminarea prejudecăților antinucleare.

Grupurile de mediu avertizează că investițiile în energia nucleară pot deturna fondurile și atenția politică de la accelerarea dezvoltării surselor regenerabile, iar un nivel suplimentar de risc strategic este reprezentat de faptul că o serie de țări din Europa Centrală, în special Ungaria și Slovacia, încă depind de tehnologia nucleară și de uraniul rusesc.

Energia nucleară face parte din soluție, consideră experții, dar multe reactoare nucleare europene sunt vechi, iar guvernele trebuie să investească considerabil doar pentru a le menține sau prelungi durata de viață.

„Dacă guvernele vor cu adevărat să crească această cotă, au nevoie de mult timp și mulți bani”, a declarat Chris Aylett, cercetător la Centrul pentru Mediu și Societate din Chatham House.

Provocările privind energia nucleară

Însă multe dintre guvernele Europei sunt îndatorate, cu probleme de lichiditate și se confruntă cu numeroase priorități concurente - cum ar fi modul de a menține bunăstarea și de a crește cheltuielile pentru apărare la nivelurile promise președintelui SUA, Donald Trump.

Energia nucleară este depășită și la capitolul preț, deoarece costurile energiei eoliene și solare au scăzut, subliniază Aylett.

Așadar, având în vedere prețul și aspectul practic, Comisia Europeană s-a grăbit să adopte conceptul de reactoare modulare mici (SMR).

SMR-urile sunt considerate surse de energie nucleară mai rentabile. Acestea pot fi produse în masă în fabrici și sunt deosebit de potrivite pentru a satisface cerințele energetice ale centrelor de date cu inteligență artificială, producția de hidrogen și rețelele locale de încălzire.

Tocmai a fost dezvăluit un pachet de investiții în energie nucleară al UE de 330 de milioane de euro, cu un sprijin puternic pentru SMR-uri. Bruxelles-ul speră să lanseze sursele de finanțare pentru această tehnologie emergentă până la începutul anilor 2030.

Dar, oricât de atractivă ar părea această soluție, reactoarele modulare mici (SMR) nu au fost încă demonstrate la scară comercială. La începutul anului 2026, nu fusese acordată nicio licență de construcție pentru astfel de proiecte în Uniunea Europeană.