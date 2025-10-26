Antena 3 CNN Externe Mapamond Două turnuri ale unei centrale nucleare au fost dinamitate în Germania. Momentul a fost filmat

1 minut de citit Publicat la 00:01 26 Oct 2025 Modificat la 00:07 26 Oct 2025
Gundremmingen 1
Turnurile centralei nucleare au fost demolate prin explozii controlate. Foto: Hepta

Două turnuri de răcire ale unei centrale nucleare au fost distruse controlat, sâmbătă, în Germania, ca parte a planului acestei țări de a elimina treptat utilizarea energiei atomice în scopuri civile, relatează presa europeană.

Cele două turnuri, care cântăreau echivalentul a aproximativ 56.000 de tone de beton, s-au prăbușit spectaculos, într-o mișcare relativ lentă, întinsă pe parcursul a 20 de secunde, conform clipurilor care au surprins momentul și care s-au viralizat pe internet.

Turnurile făceau parte din sistemul centralei nucleare din orașul bavarez Gundremmingen, în prezent nefuncțională.

Centrala a fost un obiectiv important timp de aproape șase decenii, asigurând numeroase locuri de muncă noi și stimulând economia locală.

Ca parte a eliminării treptate a energiei nucleare a țării și în conformitate cu politica de tranziție energetică a Germaniei, centrala nucleară Gundremmingen, precum și cele de la Brokdorf și Grohnde, fuseseră deja dezafectate în decembrie 2021.

Trei explozii pentru demolarea a două turnuri

Mii de oameni s-au adunat pentru a urmări demolarea celor două construcții, iar municipalitatea, care se pregătise pentru numeroși spectatori, a înființat o zonă restricționată în jurul centralei.

Pirotehniștii au programat în total trei explozii.

Prima a fost efectuată pentru a alunga animalele și fauna sălbatică din apropiere. A doua a dărâmat primul turn, iar a treia a provocat prăbușirea celui de-al doilea turn.

După demolarea de sâmbătă, operațiunile de demontare a centralei vor continua, finalizarea lucrărilor fiind anticipată până în 2040.

Etichete: centrala nucleara explozie alegeri Germania

