Un polonez nu credea în războiul din Ucraina așa că a mers să vadă cu ochii lui. A murit torturat de ruși

Acesta a fost dus în centrul de detenție preventivă nr. 2 din Taganrog, unde sunt ținuți și prizonieri de război ucraineni. Foto: Facebook

Un bărbat din Polonia ar fi murit în urma torturii, în orașul rusesc Taganrog, în 2023, după ce a călătorit în zonele din Ucraina ocupate de Rusia pentru a se convinge cu ochii lui dacă războiul chiar există, scrie pravda.com.

Informația a fost inițial publicată de presa poloneză Gazeta Wyborcza, care citează organizația rusă pentru drepturile omului Memorial și mărturii ale unor martori.

Potrivit sursei, Krzysztof Galos, din Cracovia, ar fi trecut granița dintre Polonia și Ucraina la mijlocul lunii aprilie 2023, apoi s-ar fi deplasat în teritoriile ocupate. Bărbatul era sceptic față de relatările din presă despre război și ar fi vrut să verifice personal ce se întâmplă.

Ultima dată, mașina lui a fost surprinsă de camerele de supraveghere în apropierea centralei nucleare Zaporojie, aflată sub ocupație rusă. Ulterior, Galos a fost reținut la un punct de control rusesc.

Surse citate de Memorial afirmă că acesta a fost dus în centrul de detenție preventivă nr. 2 din Taganrog, unde sunt ținuți și prizonieri de război ucraineni.

După ce legătura cu el s-a pierdut, familia l-a dat dispărut. Multă vreme, nimeni nu a știut ce s-a întâmplat cu el.

În ianuarie 2025, Memorial – una dintre cele mai cunoscute organizații independente pentru drepturile omului din Rusia – a publicat un raport intitulat Ucraina: crimele de război ale agresorilor ruși. Documentul vorbește despre torturi sistematice în teritoriile ocupate și în Rusia, vizând în special cetățeni străini. Printre victime se numără și un polonez care ar fi murit în Taganrog.

Un martor a povestit că Galos le-ar fi spus că „a plecat să călătorească prin Ucraina ca să vadă ce se întâmplă acolo, dar a greșit drumul și a ajuns la un punct de control al soldaților ruși”.

Potrivit Memorial, el era bătut în mod regulat, în special pentru că nu vorbea limba rusă și din cauza sprijinului acordat de Polonia Ucrainei.

În timpul unui control, gardienii l-ar fi lovit atât de grav, încât picioarele i s-au învinețit și au început să cedeze. Krzysztof Galos a murit la mijlocul lunii iunie 2023.

După decesul său, colegii de celulă ar fi fost obligați să semneze declarații în care să susțină că personalul centrului „nu a folosit” violența și că nu au existat conflicte.

Martorii mai spun că, după acest incident, bătăile au devenit ceva mai rare, dar pedepsele așa-zis „sportive” au fost intensificate. Deținuții erau obligați să facă 200 de genuflexiuni și 100 de flotări, iar dacă gardienii considerau exercițiile executate prost, întreaga celulă era pedepsită cu lovituri și efort suplimentar.

Gazeta Wyborcza mai scrie că Rusia nu a informat oficial Polonia despre moartea cetățeanului său. Fiul lui Galos, Pawel, spune că nici acum nu știe exact cum a murit tatăl său și nici unde se află trupul acestuia.

Bărbatul a trimis scrisori către Ministerul Justiției și Parchetul din Rusia, cerând informații, și a contactat Ministerul polonez de Externe, președinția Poloniei, precum și ambasadele Ucrainei și Rusiei.

Până acum, familia a primit răspuns doar din partea Ministerului de Externe al Poloniei și a Poliției de Frontieră. MAE polonez a transmis că ambasada de la Moscova a trimis o notă diplomatică către Ministerul rus de Externe, imediat după apariția primelor informații în presă.