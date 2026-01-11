„Pune mâna pe tot ce poți”. Goana globală pentru obținerea cetățeniei multiple

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Călătorii din țară în țară fără restricții. Cozi mai scurte la vamă. Dreptul de a trăi și de a munci într-o destinație de vis sau șansa de a te reconecta cu istoria familiei. Toate acestea sunt mai aproape de cei care reușesc să obțină o a doua cetățenie. Printre ei se numără și celebrul actor american George Clooney, care a sărbătorit venirea lui 2026 prin obținerea cetățeniei franceze pentru el și pentru familia sa. Obiectivul obținerii cetățeniei duble a devenit tot mai popular printre amatorii de călătorii, expați și visători, scrie CNN.

Într-o lume tot mai chinuită de proceduri birocratice, cine n-ar vrea să intre în față la cozile de la controlul pașapoartelor și să meargă oriunde de parcă ar fi localnic? Pentru cei care, asemeni lui Clooney, visează să locuiască și să muncească într-o altă țară, dar spre deosebire de el nu au un angajator care să-i sponsorizeze, obținerea unei alte cetățenii ar putea fi cheia care deschide această ușă. Chiar și pentru cei care nu au astfel de planuri, obținerea unei a doua cetățenii poate să fie un proces transformator.

Totuși, cunoscând politica anilor în care trăim, e posibil ca acest vis să nu fie neapărat ușor de îndeplinit.

În 2025, un număr mare de țări europene și-au înăsprit condițiile pentru obținerea cetățeniei, inclusiv prin programele așa-ziselor „pașapoarte de aur”. De cealaltă parte a Atlanticului, în SUA, americanii vor să treacă o lege care i-ar obliga pe cei cu cetățenie americană să renunțe la cetățenia altor state.

Iată tot ce trebuie să știi, conform CNN:

Cât de „răspândită” este dubla cetățenie

Ar fi imposibil să știm care este numărul exact al celor care dețin două sau mai multe cetățenii, spune Peter Spiro, profesor de drept la Temple University. Asta pentru că majoritatea țărilor nu le cer cetățenilor lor să declare dacă mai au și alte naționalități.

Un lucru este clar, însă, - cetățenia dublă devine din ce în ce mai populară. În recensământul britanic din 2021, 2,1% dintre locuitorii Angliei și Țării Galilor aveau cetățenie multiplă, mai mult decât dublu față de anul 2011 – atunci 1,1% se declarau cetățeni ai mai multor țări.

Într-un sondaj recent al YouGov, șase la sută dintre americani s-au declarat ca deținând mai multe pașapoarte.

Ce fel de oameni dețin dublă cetățenie

De-a lungul istoriei, imigranții care au vrut să devină membri cu drepturi depline ale societăților lor adoptive au vrut să-și păstreze și cetățenia țării de origine. În ultimele decenii, cei mai bogați dintre oameni au îmbrățișat dubla cetățenie ca o formă de a-și crește mobilitatea globală.

Acum, pe măsură ce lumea devine tot mai volativă, interesul în obținerea unui al doilea sau al treilea pașaport devine și el tot mai răspândit.

Un sondaj Gallup din noiembrie arăta că unul din cinci americani ar vrea să emigreze, inclusiv 40 la sută dintre femeile cu vârste între 15 și 44 de ani. Asta înseamnă o creștere de 400% față de un sondaj similar din 2014.

Apetitul pentru a porni la un nou început într-o țară străină se reflectă și în creșterea numărului de dosare depuse pentru al doilea pașaport, spune Dominic Volek, angajat la Henley&Partners, companie care ajută oameni bogați să obțină noi cetățenii. În 2025, firma a facilitat obținerea cetățeniei multiple pentru clienți de 91 de naționalități. Americanii erau în vârful listei.

„Acum trei sau patru ani nici nu aveam sucursală americană, iar acum avem nouă”, spune Volek, adăugând că a crescut dramatic numărul de americani care vor să plece din țară.

Printre ei se numără cei care sunt nemulțumiți de politica din SUA și indivizi extrem de bogați care și-au dat seama în timpul pandemiei de Covid că pașaportul american nu deschide chiar atât de multe uși pe cât credeau. Volek spune că clienții americani reprezintă 30% din totalul clienților firmei.

Cetățenii britanici sunt și ei în top 5, numărul crescând mai ales după ce aceștia și-au pierdut privilegiile europene după Brexit. Volek adaugă că politicile fiscale mai dure ale actualei guvernări laburiste îi fac pe mulți britanici bogați să încerce să plece din țară.

Se vede o schimbare puternică față de tiparul pre-pandemie, când cererea pentru a doua cetățenie era alimentată mai ales de oameni din țări în curs de dezvoltare sau din țări cu instabilitate politică și economică cronică. Astăzi, principalele piețe ale Henley sunt SUA, India, Turcia, China și Regatul Unit.

Volek spune și că tendințele arată că cererea nu mai are legătură neapărat cu dorința de stabilire în altă țară. În vremuri turbulente, a avea un al doilea, un al treilea sau un al patrulea pașaport devine „asigurare de viață”.

„Sunt mult avantaje și niciun dezavantaj. Avantajele au devenit și ele mult mai bine înțelese după turbulențele din SUA”, spune Spiro.

Care sunt principalele modalități de a obține cetățenia unei alte țări

Majoritatea oamenilor se califică pentru a obține cetățenia altui stat prin trei modalități – descendență, investiții sau naturalizare.

Pentru a obține cetățenia prin dovada descendenței, o persoană trebuie să facă dovada că este înrudit matern sau patern cu un cetățean al țării respective. Regulile variază de la țară la țară – există condiții legate de câte generații pot trece pentru a fi considerat eligibil.

Naturalizarea este, probabil, cel mai utilizat mod – o persoană se stabilește în țară, locuiește pentru o perioadă stabilă de 5-10 ani, după care își depune un dosar pentru obținerea cetățeniei.

Autoritățile țării-gazdă verifică apoi dacă persoana respectivă are cazier, dacă vorbește fluent limba țării, dacă are cunoștințe specifice de istorie și cultură. Totuși, chiar și dacă toate criteriile sunt îndeplinite, procedura poate să dureze ani de zile și nu este deloc ieftină. Spre exemplu, pentru a deveni cetățean britanic trebuie plătită o taxă de 2.335 de dolari.

Ultima cale de a obține cetățenia – prin investiții, este mult diferită și are ca destinatar persoane cu avere care pot să-și folosească banii pentru a dezvolta o comunitate locală. Aplicanții trebuie să investească o sumă specifică într-un anumit domeniu, după care primesc dreptul de rezidență, acesta putând, ulterior, să se transforme în cetățenie.

Beneficiile cetățeniei multiple

Dubla cetățenie le permite celor care o dețin să se mute într-o altă țară, le deschide o mulțime de oportunități de muncă, dar și educaționale pentru ei și copiii lor.

„Dacă copiii tăi vor să muncească sau să studieze în Uniune Europeană, cu ajutorul cetățeniei unui stat UE o pot face fără nicio problemă”, spune Spiro, referindu-se la pașaportul european, tot mai popular.

În funcție de pașaport, călătoriile fără viză devin și ele mult mai accesibile. De asemenea, devine mult mai ușor să cumperi proprietăți sau să deschizi afaceri în alte țări.

În ce privește nivelul emoțional, obținerea unei a doua cetățenii poate să crească legăturile emoționale ale unei persoane cu țara ei de origine sau poate să ofere o conexiune față de o țară pe care persoana respectivă o admiră.

Unele țări cu comunități mari de diaspora, precum Irlanda sau Italia, și-au dezvoltat o reputație bună datorită cetățenilor lor plecați peste ocean.

„S-a format o identitate culturală italiană transnațională care consolidează valorile italiene ale familiei”, spune Adriana Coco Ruggeri, avocată care se specializează în obținerea cetățeniei Italiei.

Dezavantaje

Deși sunt surprinzător de puține, dezavantajele pot să fie mari. State precum SUA și Eritreea își taxează cetățenii oriunde s-ar afla în lume, asta însemnând că expații din aceste țări sunt taxați de două ori. Alte țări taxează pe baza locului de reședință, ceea ce poate, de asemenea, să ducă la taxe mai mari.

Riscurile nu se încheie aici – Italia, de exemplu, care a restricționat obținerea cetățeniei prin descendență, își obligă cetățenii care trăiesc peste hotare să plătească o taxă anuală de 2.000 de euro pentru a putea avea acces la sistemul de sănătate italian.

Cetățenii italieni pot opta să nu plătească, însă dacă revin în Italia și ajung în spital, trebuie să plătească sumele datorate pe anii din urmă.

Serviciul militar poate să provoace și el complicații – când Rusia a invadat Ucraina în 2022, Volek spune că avea clienți din ambele țări care locuiau în străinătate.

„Dacă pașaportul le expirase, erau chemați în țară să-l reînnoiască. Riscau să fie încorporați imediat ce ajungeau acasă”, spune Volek.

Țările care nu recunosc dubla cetățenie

Un număr important de țări nu recunosc cetățenia dublă și le cer posesorilor să renunțe la una sau mai multe. De exemplu – China, India și Japonia își obligă cetățenii care au obținut al doilea pașaport să renunțe la unul dintre ele.

India, însă, le permite cetățenilor săi care au obținut a doua cetățenie să rămână cu un statut special de cetățenie limitată.

Spania descurajează și ea cetățenia dublă. Spaniolii care obțin o altă cetățenie trebuie să facă o cere specială autorităților pe parcursul a trei ani pentru a-și putea păstra cetățenia spaniolă. Olanda are o politică mult mai dură – olandezii care au mai mult de două pașapoarte trebuie să renunțe la cetățenia olandeză.

Totuși, există o diferență între reguli și impunerea lor efectivă în practică – unii reușesc să-și păstreze cetățeniile chiar și atunci când nu e permisă cetățenia multiplă – poate pentru că o țară o recunoaște în timp ce o altă nu. Punerea în aplicare a regulilor nu e nici ea mereu consistentă.

Ce se întâmplă cu schemele „cetățenie prin investiții”

Autoritățile europene au acționat agresiv pentru a opri așa-zisele programe de tip „pașaportul de aur” argumentând că transforma cetățenia într-o tranzacție comercială.

Malta și-a anulat întreg programul în 2025, după un verdict al Curții Europene de Justiție. Cipru și Bulgaria și le-au anulat și ele, iar Spania a abolit „viza de aur” în același an, urmând exemplul Irlandei și UK.

Alte țări continuă să opereze astfel de scheme, însă – multe țări din Caraibe – Antigua și Barbuda, Dominica, Santa Lucia, Grenada, St. Kitts și Nevis, de exemplu, oferă cetățenia în schimbul investițiilor.

Alte țări își rafinează și ele programele în loc să renunțe la ele – Argentina va lansa un program de obținere a cetățeniei printr-o investiție minimă de 500 de mii de dolari, în timp ce El Salvadorul a introdus o procedură de obținere a cetățeniei prin investiții în Bitcoin.

Procedură mai dificilă în unele țări

„Cererea este de neoprit, crește încontinuu. Dar, în ce privește oferta, vedem o înăsprire”, spune Volek. Mai multe țări, majoritatea din Europa, își înăspresc criteriile din 2025.

Italia, de exemplu, a impus un decret de urgență care limitează obținerea cetățeniei prin descendență la ultimele două generații – ultimul strămoș trebuie să se fi născut în Italia și să fi murit în Italia ca cetățean italian, fără să aibă alte cetățenii.

Mai multe tribunele au trimis deja legea la curtea constituțională italiană, care va da un verdict în 2026.

Portugalia își înăsprește și ea procedurile – pentru naturalizare, perioada de rezidență crește de la cinci la zece ani. De asemenea, Suedia va cere doritorilor de cetățenie o perioadă de rezidență de șapte ani în loc de cinci. Polonia o va crește de la trei la opt.

„Pune mâna pe tot ce poți”

Merită să încerci să obții un al doilea pașaport, chiar și dacă nu ai nevoie neapărată de el acum? Absolut, spun cei care cunosc domeniul. Spiro are cetățenie germană prin descendență, ceea ce înseamnă că, deși nu plănuiește să emigreze, fiul său a putut studia la Berlin.

„Dacă va dori să muncească oriunde în UE, va putea face acest lucru”, spune el.

Pentru Volek, este vorba despre a avea un „plan B” într-o lume din ce în ce mai incertă. Originar din Africa de Sud, el deține și un pașaport de Muntenegru obținut printr-o schemă de „cetățenie pentru investiții”. În anii următori, când această țară va adera la UE, el va beneficia și de avantajele pașaportului european. Mai are o viză de tip „golden visa” pentru Dubai și drept de reședință în Singapore.

„Este o perioadă volatilă și nu pare că se va schimba prea curând”, spune Volek. „Cu cât mai repede, cu atât mai bine”.

„Regulile se vor schimba, iar programele vor deveni mai scumpe și ceva mai restrictive”, afirmă Volek.

Spiro este de acord. „Schimbarea din Italia a creat o nouă senzație de urgență. Există înțelegerea că, chiar dacă ești eligibil astăzi, s-ar putea să nu mai fii mâine. Eligibilitatea nu este bătută în cuie. Pune mâna pe tot ce poți”.