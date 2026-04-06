Turcia a reușit să își treacă prin Ormuz trei petroliere, qatarezii au încercat dar nu au reușit

Prin Strâmtoarea Ormuz trec doar petrolierele aprobate de Iran. Foto: Getty

Turcia a negociat trecerea a trei nave deținute de turci prin Strâmtoarea Hormuz, unde sute de nave au fost blocate de la izbucnirea războiului împotriva Iranului, scrie Financial Times. Un petrolier francez a fost lăsat, de asemenea, săptămâna trecută, să treacă prin strâmtoare. }n schimb, primele încercări ale petrolierelor QatarEnergy care transportau gaze naturale lichefiate de a traversa Strâmtoarea Hormuz par să fi eșuat, conform datelor de urmărire maritimă. Cele două petroliere, Al Daayen și Rasheeda, par să-și fi schimbat cursul între orele 7:30 și 8:00, ora Marii Britanii.



Cel de-al treilea petrolier turcesc, încărcat cu țiței irakian, a plecat duminică seară și se îndreaptă spre Malaezia, a declarat Abdulkadir Uraloğlu, ministrul transporturilor din Turcia, într-o postare pe rețelele de socializare. Nava a tranzitat strâmtoarea în urma negocierilor purtate de ministerul de externe al Turciei, a spus el, citat de FT.



Eforturile de a asigura eliberarea altor opt nave turcești care transportă 156 de persoane continuă, a adăugat Uraloğlu. Alte patru magazine deținute de Turcia se află, de asemenea, în Golf, dar nu au solicitat să plece.



Iranul a amenințat că va ataca navele care încearcă să plece fără aprobarea sa.

Atacurile din Golf și din jurul acestuia, inclusiv asupra navelor, au redus traficul pe această cale navigabilă critică aproape complet, doar navele aprobate de autoritățile iraniene fiind autorizate să tranziteze strâmtoarea.



Martin Kelly, șeful departamentului de consultanță al grupului EOS Risk, a declarat că încercarea eșuată a petrolierelor QatarEnergy „nu a fost prima dată când navelor încărcate li s-a refuzat trecerea”.



Arabia Saudită a mărit prețul petrolului la niveluri record

Arabia Saudită a majorat prețul petrolului la niveluri record, deoarece războiul a limitat accesul lumii la tipurile de țiței produse de regat.



Clienții Saudi Aramco din Asia vor trebui să plătească 19,50 dolari pe lângă prețul de referință Oman-Dubai pentru un baril de Arab Light în luna mai. În ultimii 26 de ani, prima nu a depășit niciodată 10 dolari pe baril.



Prețurile pentru toate clasele către fiecare destinație au fost majorate la niveluri record. Clienții din Europa vor trebui să plătească 24-30 de dolari pe baril peste prețul de referință Brent, care se tranzacționează la aproximativ 108 dolari pe baril, pentru petrolul saudit luna viitoare.



Doar două dintre cele cinci clase de petrol pe care Arabia Saudită le oferă în mod normal pentru transport sunt disponibile. Marea majoritate a petrolului său se încarcă de obicei în Golf, dar amenințarea iraniană la adresa transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz a forțat redirecționarea fluxurilor.