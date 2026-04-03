O navă deținută de francezi a trecut prin Strâmtoarea Ormuz. E prima de la izbucnirea războiului

<1 minut de citit Publicat la 11:48 03 Apr 2026 Modificat la 11:50 03 Apr 2026

Nava CMA CGM Kribi. Sursa foto: Peter Fass via Vessel Finder

O navă portcontainer care semnalase apartenența la Franța, CMA CGM Kribi, a ieșit din Strâmtoarea Ormuz, marcând probabil prima traversare cunoscută a unei nave legate de Europa de Vest de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, care a întrerupt practic traficul în această cale navigabilă strategică, transmite Bloomberg.

Nava, sub pavilion maltez și aparținând CMA CGM SA, a treia cea mai mare companie de transport maritim de containere din lume, majoritar deținută de familia miliardarului Saade, a plecat joi după-amiază din apele din largul Dubaiului.

Aceasta a navigat aproape de coasta iraniană, trecând prin canalul dintre insulele Qeshm și Larak, în timp ce transmitea deschis traseul său.

Vineri dimineață, nava a semnalat că se afla în largul capitalei Muscat, iar două surse apropiate situației au confirmat că traversarea Strâmtoarei Ormuz a fost realizată cu succes.

Iranul menține un control efectiv asupra strâmtorii de săptămâni bune, după ce Statele Unite și Israelul au lansat o ofensivă comună împotriva Iranului pe 28 februarie, care a dus la peste 1.300 de victime, inclusiv fostul Lider Suprem Ali Khamenei.

Ca represalii, Teheranul a efectuat atacuri cu drone și rachete vizând Israelul, dar și Iordania, Irak și țările din Golf care găzduiesc baze militare americane.