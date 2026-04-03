Europa ar putea rămâne fără kerosen din cauza blocării Strâmtorii Ormuz. În această vară multe zboruri ar putea fi anulate

Europa importă 40% din combustibilul său pentru avioane, cea mai mare parte din Golf. În condiţiile blocării strâmtorii Ormuz de către Iran, companiile aeriene pregătesc „planuri de urgență” care vor fi utilizate dacă războiul va continua încă o lună. Există riscul ca în această vară foarte multe zboruri să fie anulate din cauza lipsei de combustibil.

Giganticul petrolier „Rong Lin Wan” va ajunge în portul Rotterdam din Olanda în data de 9 aprilie. Ambarcaţiunea a plecat din Kuweit pe 26 februarie, având Malta ca destinație inițială şi a ajuns exact la timp pentru a traversa Strâmtoarea Hormuz înainte ca Iranul să o blocheze. Este ultima navă cu kerossen care a reuşit să treacă, de aceea companiilor aeriene estimează că dacă războiul din Iran va continua, până la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, Europa va avea doar jumătate din kerosenul necesar. Asta în condiţiile în care jumătate din combustibilul pentru avioane de pe aeroporturile europene provine de la rafinăriile din Strâmtoarea Hormuz.

În cadrul companiilor aeriene din Europa există îngrijorare: „Conform proiecțiilor noastre, până la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, ne vom trezi cu jumătate din kerosenul disponibil în Europa”, a explicat pentru Corriere della Sera șeful operațiunilor uneia dintre cele mai mari companii aeriene. „Poate că putem câștiga 3-5 săptămâni folosind o parte din rezervele strategice și amânând operațiunile de curățare a rafinăriei, care au loc de obicei primăvara. Dar nu va fi suficient.”

După cum s-a relatat în noiembrie , Europa se confruntă de câțiva ani cu o scădere a aprovizionării cu kerosen. Acest lucru nu este cauzat doar de închiderea rafinăriilor și de scăderea producției locale de combustibil pentru avioane (deoarece este mai puțin profitabilă), ci și de reglementările de mediu care impun o utilizare mai mare a biocombustibililor (care sunt insuficienți și costă de cinci ori mai mult) și de sancțiunile împotriva Rusiei, care reduc rapid disponibilitatea.

„Înlocuirea acestor volume va fi extrem de dificilă, mai ales că furnizorii alternativi tradiționali - cum ar fi Coreea de Sud și China - introduc restricții la export pentru a-și proteja piețele interne, având în vedere că peste 50% din țițeiul care tranzitează Strâmtoarea Hormuz se îndreaptă spre Asia de Est”, a precizat George Shaw de la compania internațională de tehnologie și analiză de date Kpler. „Acest lucru provoacă fluctuații puternice pe piața din Singapore și determină navele încărcate să se abată de la rutele europene pentru a exploata oportunități cu valoare mai mare în alte părți.”

În plus nu este vorba doar de cantitate, ci și de preț. În ultimele zile, o tonă de kerosen a ajuns la aproape 1.800 de dolari, mai mult decât dublul prețului de la sfârșitul lunii februarie. În aceste condiţii există posibilitatea, sau riscul, anulării zborurilor în această vară, cu efecte de domino asupra industriei turismului.