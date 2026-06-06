Povestea unei supraviețuiri miraculoase pe Everest. Ghidul dat dispărut șase zile a rezistat mâncând ciocolată și "mestecând gheață"

Ghidul dat dispărut șase zile a rezistat pe Everest mâncând ciocolată și "mestecând gheață". FOTO: Profimedia Images

Ghidul nepalez găsit în viață pe Everest, la șase zile după ce fusese dat dispărut, a povestit pentru BBC că a supraviețuit "mestecând gheață" și mâncând ciocolata pe care a găsi-o în buzunar.

Dawa Sherpa a insistat că nu "a dispărut" în timpul coborârii, ci a fost nevoit să "rămână în urmă" după ce i s-a terminat oxigenul.

Se presupunea că Dawa Sherpa murise pe munte, iar familia sa din Kathmandu, capitala Nepalului, începuse deja ritualurile funerare, înainte ca el să fie zărit de o echipă de curățenie în timp ce "aluneca" spre tabăra de bază.

Bărbatul a fost transportat cu elicopterul la un spital din Kathmandu, unde a vorbit cu BBC în timp ce primea tratament pentru deshidratare, degerături și o fractură. "Nu credeam că voi mai fi în viață”, a declarat el vineri pentru BBC Nepali. "Am crezut că voi muri în acest fel."

Alpinistul Chris Thrall a fost ultima persoană despre care se știe că l-a văzut în viață pe Dawa Sherpa înainte ca acesta să fie salvat joi, în apropierea cascadei de gheață Khumbu.

Fostul militar britanic a spus că bărbatul de 57 de ani stătea pe rucsacul său, chiar deasupra Taberei 3, la aproximativ 7.500 de metri altitudine, "așa cum făcuse de sute de ori înainte, pentru a lua o scurtă pauză".

Thrall a continuat coborârea singur încă aproximativ 50-100 de metri, potrivit estimării sale, până când a întâlnit un alt membru al grupului, un "alpinist polonez fără oxigen, care se lupta cu degerături destul de severe”. "Așa că atenția mea s-a îndreptat imediat către cel mai vulnerabil membru al grupului. Și asta a fost tot", a declarat el pentru programul Newshour al BBC. "Când m-am uitat înapoi spre munte, în timp ce îl ajutam pe acest bărbat să coboare, Hillary Dawa nu părea să se fi mișcat și, cu siguranță, nu cobora, pentru că i-am fi văzut lumina frontală", a mai spus Thrall.

Prins într-o crevasă

Dawa Sherpa a povestit pentru BBC că avusese probleme. "Când s-a terminat oxigenul, nu am mai putut merge", a explicat el.

"În primele două zile nu am mâncat nimic. Apoi am început să mestec gheață. Mă dureau dinții. Am mestecat gheața cu putere".

Apoi a descoperit ciocolate în buzunar și a reușit să obțină puțină apă din gheață topită.

A început să coboare încet, însă a căzut într-o crevasă, au spus două persoane care au discutat cu Dawa Sherpa despre calvarul prin care a trecut.

Timp de două zile și jumătate a rămas blocat acolo, spun acestea, fără să găsească o cale de ieșire.

Apoi, o avalanșă a dus zăpadă în crevasă, acesta fiind momentul în care a seprat că va supraviețui. "Pășind pe zăpadă, m-am ridicat și m-am uitat în sus... Am simțit că aș putea ieși de acolo", a declarat el pentru BBC.

După ce a reușit să se cațere afară, a găsit în apropiere corzi care l-au ajutat să continue coborârea pe cel mai înalt munte din lume. O altă avalanșă i-a amenințat înaintarea, dar el a fost hotărât să continue.

"Am trecut prin zăpadă și am coborât. Am mers toată noaptea. Apoi m-am apropiat de tabăra de bază. Niște băieți urcau să strângă deșeurile. I-am întâlnit. Ei m-au dus jos", a povestit bărbatul.

„Dincolo de cuvinte”

Pemba Sherpa, director executiv al 8K Expeditions, compania care coordona eforturile de căutare, a descris cazul drept o „adevărată autosalvare"

"Dawa a reușit să supraviețuiască zile întregi. Este un miracol", a spus el.

Când Thrall a văzut primele comentarii pe rețelele sociale potrivit cărora Dawa Sherpa, cunoscut și ca Hillary Dawa Sherpa după celebrul alpinist Edmund Hillary, fusese găsit în viață, a spus că a crezut inițial că este "spam".

Soția sa, Damu Sherpa, a declarat pentru BBC că își pierduse speranța după ce compania de expediții i-a spus că o operațiune de salvare nu era posibilă. Familia începuse deja ritualurile funerare. Ea a spus că guvernul nepalez ar trebui să se asigure că astfel de incidente nu se vor mai repeta.

Medicii de la spitalul HAMS din Kathmandu spun că Dawa Sherpa "primește îngrijiri medicale complete în secția de terapie intensivă", și că starea lui se îmbunătățește.