UE își reduce prognoza de creștere economică și majorează estimarea privind inflația: „Ne confruntăm cu un şoc stagflaţionist”

1 minut de citit Publicat la 08:46 19 Mai 2026 Modificat la 09:22 19 Mai 2026

Uniunea Europeană continuă să utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a atenua efectele crizei energetice.Foto: Getty Images

Uniunea Europeană va revizui în scădere prognoza de creştere economică şi va majora estimările privind inflaţia, din cauza „şocului stagflaţionist” provocat de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pentru CNBC.

Raportul economic de primăvară al Comisiei Europene, care va fi publicat în această săptămână, va include prognoze de creştere mai slabe şi estimări mai ridicate pentru inflaţie, a precizat oficialul european.

„Ne confruntăm cu un şoc stagflaţionist”, a spus Dombrovskis.

Temerile privind stagflaţia, care este combinaţia dintre creştere economică slabă şi inflaţie ridicată, s-au accentuat în ultimele săptămâni, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de detensionare, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată.

Închiderea rutei maritime prin care tranzitează aproximativ o cincime din comerţul mondial cu petrol şi gaze a menţinut preţul petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril.

Dombrovskis a avertizat că marja de manevră a guvernelor şi băncilor centrale este acum „mult mai limitată” decât în perioada pandemiei de coronavirus, când statele europene au putut adopta măsuri fiscale ample pentru susţinerea economiei.

El a subliniat că eventualele măsuri de sprijin trebuie să fie „temporare şi ţintite” şi nu trebuie să stimuleze suplimentar consumul de combustibili fosili.

Mai mulţi analişti avertizează că rezervele globale de petrol scad rapid şi că stocurile ar putea să nu se refacă înainte de sfârşitul anului 2027.

Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) a transmis în ultimul său raport lunar că stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm record şi a avertizat că diminuarea accelerată a rezervelor poate provoca noi creşteri puternice de preţuri.

Comisarul european a precizat că Uniunea Europeană continuă să utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a atenua efectele crizei energetice.

Totodată, el a menţionat că există deja îngrijorări privind eventuale penurii în anumite segmente ale pieţei energetice. „Cu cât conflictul se prelungeşte mai mult, cu atât creşte riscul apariţiei unor blocaje de aprovizionare”, a adăugat Dombrovskis.