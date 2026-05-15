Interviu cu numărul doi din guvernului Israelului. Cât ar mai putea dura războiul din Iran

Mihai Gâdea: Înainte de toate, aș vrea să vă mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordați.

Yariv Levin: Și eu vă mulțumesc, e o plăcere!

Mihai Gâdea: Domnule viceprim-ministru, știu că sunteți foarte apropiat de prim-ministrul Netanyahu, un foarte important prieten al României. Știu că sunteți la a doua vizită în România, vă rog să ne spuneți câte ceva de scopul acestei vizite.

Yariv Levin: Am fost invitat să mă adresez celor două camere ale Parlamentului și Comisiei de Prietenie cu Israelul, ceea ce este o mare onoare. E un exemplu strălucit ar relației cu adevărat excelente și legăturilor dintre țărilor noastre care au început de la înființarea statului Israel și au continuat încă de atunci.

Cooperarea dintre cele două țări este, consider eu, întemeiată pe elementele foarte puternice pe care le avem în comun – evreii de origine română reprezintă o comunitate mare și importantă cu mare influență în toate aspectele vieții, inclusiv domnul doctor Berkovich, care este medicul personal al prim-ministrului și depindem cu toții de el, cum s-ar spune. El are răspunderea de a-l ține sănătos pe domnul prim-ministru.

Am avut întâlniri importante cu prim-ministrul, viceprim-ministrul, președinții Senatului și alți demnitari. Vrem, astfel, să promovăm relațiile reciproce care privesc securitatea, economia, dar și chestiunea dorinței României de a intra în OCDE, pe care noi o sprijinim.

Mihai Gâdea: În discursul din Parlament ați subliniat faptul că România trebuie să mute și ea ambasada la Ierusalim. E o temă importantă pentru dumneavoastră și dacă este important pentru noi, care sunteți niște prieteni extraordinari, trebuie să fie și pentru noi. Știți povestea, fosta doamnă prim-ministru Dăncilă a vrut să mute ambasada dar fostul președinte Iohannis a spus nu la vremea aceea. Ați subliniat din nou aceste element, spunând că trebuie să urmăm exemplul american. Ați primit vreo reacție și explicați-ne de ce este atât de important pentru dumneavoastră mutarea ambasadei la Ierusalim.

Yariv Levin: Cred că este cât se poate de clar – gândiți-vă puțin – cum ar fi să vină niște țări prietene României și să spună – nu vrem să recunoaștem Bucureștiul ca fiind capitală și vom decide noi unde trebuie să vă fie capitala și unde să o amplasați. E inacceptabil. Acest lucru ne rănește, vă spun sincer. Este cât se poate de absurd dacă ținem de cont de faptul că Ierusalimul nu e un oraș înființat acum trei zile. E un oraș antic întemeiat de marii regi David și Solomon. Nu se îndoiește nimeni că ei au fost evrei, e o istorie binecunoscută, iar poporul evreu și-a întemeiat statul în propria patrie, acolo unde a trăit toate aceste mii de ani, după cum se poate citi în Biblie cu privire la toate locurile în care au locuit și cu privire la alte detalii despre cum acești regi au construit Ierusalimul. Să vină altcineva să ne spună că ambasadele trebuie să fie la Tel Aviv? Este inacceptabil. Înainte era o așa numită scuză – că UE trebuie să ajungă la un consens, însă lucrurile astea nu s-au întâmplat cu așa falsă recunoaștere a așan-umitului stat palestinian care de fapt nu există.

Am văzut cum țări ca Spania l-au recunoscut. Dacă asta e situația, dacă anumite țări iau măsuri în cadru bilateral fără să aștepte să se ia o decizie la scara UE, atunci se poate face la fel și cu chestiunea recunoașterii de care am vorbit mai devreme. E calea potrivită și s-ar face dreptate dacă s-ar muta ambasada României și alte ambasade la Ierusalim.

Gândiți-vă și la pozițiile liderilor, care vor să-și scrie numele în cartea de aur a istoriei – au o adevărat șansă să-și încrie numele în această carte pentru că e vorba de orașul Ierusalim, când Trump a făcut asta a fost avertizat de mulți că va fi o catastrofă, dar el este mândru și a fost urmat de alți lideri importanți din toată lumea.

Gândiți-vă cum ar fi să fie acolo și steagul românesc, ar fi important nu doar pentru noi ci și pentru alți români.

Mihai Gâdea: Mă număr printre aceștia, sunt în totalitate în sprijinul unei asemenea măsuri pentru că prețuim foarte mult prietenia dintre noi și vă prețuim. Asta ar arăta nu doar respectul, ci ar fi și un semn al normalității.

Să vorbim de niște chestiuni importante, despre prim-ministrul Netanyahu și, ca să încheiem discuția despre ambasadă, am avut onoare să fac un interviu cu premierul, care a spus că atunci când România își va muta ambasada la Ierusalim, se va așterne covorul roșu pentru România. Mi-ar plăcea să se întâmple așa și să văd că ambele țări sărbătoresc relațiile diplomatice uimitoare care durează de 78 de ani. Premierul Netanyahu a spus că războiul din Iran nu s-a terminat și mai sunt și alte obiective. Totuși, vedem că președintele Trump este în China și se întâlnește cu președintele Xi Jinping.

Aveți îngrijorări cu privire la acordul pe care l-ar putea încheia președintele Trump?

Yariv Levin: Iată perspectiva mea – o să adopt poziția românească cât de mult pot – românii care merg la magazine, benzinării, văd prețuri ridicate. Înțeleg pe deplin că-s îngrijorați. Cred, însă, că dacă vrem să punem capăt regimului din Iran, poate că pe termen scurt vom avea o scădere a prețurilor dar vom fi șantajați mulți ani de-acum încolo de iraniene, iar prețurile vor crește din nou până la cer. Pe lângă faptul că am fi amenințați de niște fanatici islamiști radicali care vor nu doar să distrugă statul Israel ci să ia și ostatică identitatea europeană prin folosirea terorii, finanțarea organizațiilor europene care lucrează să facă acest lucru și prin folosirea armelor nucleare care să-i amenințe pe toți.

Este o amenințare uriașă. Colaboarea cu americanii a fost fără precedent,am reușit să obținem rezultate excelente și să-i facem să meargă înapoi. Dacă nu punem capăt pentru totdeauna acestui regim îngrozitor, care nu respectă drepturile femeilor și execută oameni fără proces, am văzut zeci de mii de oameni uciși pentru că voiau să fie oameni liberi, atunci ne vom confrunta cu o situația în care iranienii vor șantaja întreaga lume, vor obține bani din petrol și îi vor folosi imediat pentru a construi arma nucleară.

Noi suntem în prima linie a acestui război. Soldații noștri își pun viața în pericol și e important să subliniem că nu e războiul nostru personal – noi luptăm pentru întreaga lume liberă. Dacă reușesc să facă ce vor cu Israelul, nu cred că crede cineva că se vor opri acolo.

Din cauza asta, avem nevoie să fim sprijiniți. E nevoie ca oamenii să se ridice și să se gândească la ce se întâmplă pe termen lung.

Mihai Gâdea: Acum nu sunteți sprijiniți și președintele Trump suferă o presiune enormă pentru că i se cere să pună capăt războiului. Presiunea se exercită din țara sa, din Europa și din China și tocmai de aceea am adresat întrebarea mea. Sunteți îngrijorați că această presiune asupra președintelui Trump ar putea să-i schimbe punctul de vedere și să vrea să închidă un acord cu China privind Iranul.

Yariv Levin: Este clar că președintele Trump nu are nevoie de aprobarea mea ca să facă acest lucru. Este un lider puternic, cu o viziune clară care a făcut niște schimbări clare chiar din primul mandat. Cred că în întreaga lume e clar acest lucru și în regiunea noastră este incredibil că el posedă ceea ce multor lideri le lipsește – capacitatea de a distinge între lucruri bune și lucruri rele, de a vedea realitatea așa cum e și de a ști să definească ce trebuie protejat și promovat și ce trebuie împiedicat cu toate mijloacele. Cred că vrea să ne atingem obiectivele în Iran și luptă pentru asta. Avem o cooperare excelentă și sper că în celedin urmă ambele părți vor reuși să ducă la bun sfârșit această lucrare importantă care, cred eu, nu va influența doar chestiunile de care am vorbit ci și viețile iranienilor care merită libertate.

Dacă îi privezi pe teroriști de sprijinul iranian, influențezi lucrurile la scară regională, promovezi acorduri de pace între Israel și vecinii săi.

Mihai Gâdea: Știți de cât mai este nevoie să dureze războiul? Când se va termina.

Yariv Levin: Nu cred că va mai dura mult. Nu vă pot spune sigur. Mai degrabă e o chestiune de săptămâni și nu de luni, dar trebuie să o facem.

Mihai Gâdea: Care e obiectivul cel mai important acum?

Yariv Levin: Am reușit să punem capăt programului nuclear iranian și să facem astfel încât iranienii să-și poată obține din nou libertatea. Sunt obiective care merg mână în mână pentru că avem de-a face și cu controlul iranian asupra petrolului, care le permite să-și finanțeze acitivitățile interne contra propriilor cetățeni și activitățile teroriste din întreaga lume.

După ce vom pune capăt acestor lucruri, se vor întâmpla evoluții favorabile privind prețurile pe care le plătesc oamenii de rând. Trebuie să dăm dovadă de răbdare și de înțelegere. Dacă hrănim acest monstru și spunem hai să ne oprim acum, vom vedea evoluții negative.

Mihai Gâdea: Înțelegeți cine e la cârmă acum în Iran și cine ia deciziile? Mojtaba Khamenei sau cine?

Yariv Levin: Din câte se știe, așa stau lucrurile. Nu cred că contează asta. Nu e nicio diferență între liderii islamici radicali, toți sunt de acord că vor să distrugă Israelul și să-și atace propriii cetățeni, privând femeile de drepturi și folosind petrolul pentru șantaj și producerea de arme nucleare pentru a controla Europa și alte zone. Ține de tactici pe care le folosesc unii sau alții dar nu consider că există vreo diferență între ei.

Chestiunea principală este să facem ca ei să nu mai fie la putere și să le redăm iranienilor puterea pentru că majoritaea lor vor să trăiască în pace și să coopereze nu doar cu noi, ci cu întreaga lume liberă.

Mihai Gâdea: Ce se întâmplă în Europa, în SUA și în alte părți ale lumii în ultimii ani ne face să constatăm o creștere a anti-semitismului. Știm ce s-a întâmplat în cele mai negre perioade ale celui de-Al Doilea Război Mondial, Holocaustului și pe 7 octombrie. Cu toate astea, anti-semitismul crește. Rămâne de făcut ceva – e o mișcare care face parte din MAGA și care îl critică pe președintele Trump pentru că vă sprijină. Știți cum prezintă această problemă, spunând că lobby-ul evreiesc are o influență mare și că el a luat deciziile din cauza dumneavoastră. Cum răspundeți?

Yariv Levin: Cred că ați definit lucrurile corect. Într-adevăr, anti-semitismul e aici și nu dispare niciodată. Cred că dacă luptăm împotriva lui putem obține rezultate bune, asta facem în întreaga lume. Oamenii aceștia nu fac decât să schimbe cuvinte, dar anti-semitismul rămâne la temelia perspectiva lor. Ei spun că nu sunt împotriva evreilor, ci împotriva Israelului. Vor să priveze Israelul de propria apărare pentru ca el să fie distrus de teroriștii care-l înconjoară.

Trebuie să spunem adevărul și să ne dăm seama că oamenii aceștia fac și spun lucrurile acestea din cauza unei perspective anti-semite. Trebuie să le spunem oamenilor ce face Israelul de dragul lumii libere. Contribuția Israelului este binecunoscută, chiar privind securitatea și cooperarea dintre România și Israel. Isralienii și românii pot merge liniștiți pe stradă grație acestei cooperări și activității noastre comune. În loc să-i sprijinim pe cei care răspândesc teroarea și să spunem că nu-s antisemiți trebuie să luptăm, pentru că altfel acest fenomen nu dispare.

Mihai Gâdea: Legăturile dintre cele două țări sunt puternice pe baza multor elemente – pe Biblie, istorie și pe faptul că în Israel sunt mulți români. Am avut șansa să vizitez Israelul cu producătorii și cu echipa mea și am trăit în Israel niște experiențe extaordinare, cu zile foarte frumoase. Când ați fost ministrul turismului, ați făcut ceva uimitor de care au beneficiat ambele părți – au venit mulți israelieni în România și mulți turiști româi în Israel. Când vor putea românii să meargă în vacanță în Israel?

Yariv Levin: Sunt foarte mândru de situația actuală. Israelul este o țară dar este Țara Sfântă. Nu e doar o datorie ci și un privilegiu să ne asigurăm că pentru prima dată în istorie Țara Sfântă este deschisă tuturor. Tuturor creștinilor care pot veni oricând în vizită în Israel, la locurile sfinte, să se roage în siguranță. Facem eforturi mari să ajutăm instituțiile religioase și reprezentanții tuturor religiilor din Israel, mai ales creștinilor, ca să se păstreze mânăstirile de la locurile sfinte. Chiar acum ne ocupăm de un proiect important pentru deschiderea mânăstirilor românești de la apa Iordanului.

Lucrurile acestea nu sunt evidente – de-a lungul multor ani a fos o religie unică care a controlat zona – religia musulmană, iar atunci era închis pentru toți. Acum s-a făcut o schimbare fundamentală pentru ca oamenii să-și permită să vină. Am lansat o direcție când eram ministru – din cinci orașe din România la prețuri foarte mici. Au fost apoi oprite din cauza pandemiei, dar acum sunt reluate. sUnt convins că atunci când se va termina această situație, în scurt timp, vom vedea că oamenilor le e din nou foarte ușor să vină în Israel și că nu e scump.

Am ajuns din nou la numărul de 120 de mii de români vizitatori în Israel în 2019 și la mai mulți de 200.000 de israelieni în România.

Stabilitatea permite ca Israelul să fie cea de-a treia mare sursă de turiști în România. Israelienilor le place România pentru că nu au de zburat decât două ore jumate confortabil. Îi asigur pe toți că vor fi bine primiți.

Mihai Gâdea: Care e locul în care trebuie să mergem să vedem ceva uimitor.

Yariv Levin: Puteți să ajungeți de la Tel Aviv la Ierusalim cu mașina în doar 45 de minute. Puteți să vedeți Nazaret cu toate semnificațiile sale, Marea Moartă. Sunt niște locuri incredibile. Chiar și la Eilat în sud, unde sunt 30 de grade iarna, dacă vreți să fugiți de ger e excelent. Tel Aviv este un oraș cu o viață de noapte extraordinară și avem rezervații naturale ceea ce face o combinație de-a dreptul unică.

Cred că fiecare credincios trebuie să meargă cel puțin o dată în vizită la locurile sfinte, în Țara Sfântă și puteți combina asta cu o gastronomie extraordinară, cu vinuri foarte bune și veți avea un concediu foarte plăcut cu doar 2 ore de zbor. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să vină pentru că așa trebuie să fie lucrurile și Țara Sfântă trebuie să fie deschisă tuturor.

Mihai Gâdea: Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne întâlnim în curând la Ierusalim în pace și în armonie.

Yariv Levin: Vă mulțumesc pentru invitație, pentru prietenie și pentru prietenia românilor, pe care o apreciem foarte mult.