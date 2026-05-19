Rivalitatea „Camaro vs.Mustang” capătă noi dimensiuni în numărul 10 al colecției. De joi, găsiți revista și piese noi pentru machete!

1 minut de citit Publicat la 09:28 19 Mai 2026 Modificat la 09:28 19 Mai 2026

Rivalitatea „Camaro vs.Mustang” capătă noi dimensiuni în numărul 10 al colecției. De joi, găsiți revista și piese noi pentru cele două machete!

Camaro, mai provocator, Mustang, mai discret

Ajunsă deja la jumătate, colecția „Camaro vs.Mustang” vine cu noi detalii interesante din istoria rivalității legendare a celor două mărci americane. Numărul 10 al revistei este centrat pe modelele din a doua generație și marile diferențe dintre ele. Chevrolet propunea o mașină cu o siluetă mai provocatoare, mai lungă, mai joasă și mai lată. A doua generație a Camaro era oferită într-o gamă largă de configurații, cea mai spectaculoasă fiind Z-28. Aflați din revistă ce putere avea motorul acestei mașini ale cărei caracteristici erau văzute ca uimitoare pentru anii ‘70!

Apărută câțiva ani mai târziu, a doua generație Mustang a fost privită cu scepticism, după ce Ford a propus un model mai mic și mai discet. Decizia companiei avea însă în spate noile condiții de piață și s-a dovedit a fi câștigătoare.

Interioarele machetelor tot mai conturate

Numărul 10 al colecției vine cu panourile laterale spate ale habitaclului Camaro Z/28, pe care deja le puteți monta. Pentru macheta Mustang sunt incluse panourile interioare ale portierelor față. Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj incluse în primul număr al colecției.

Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 ating o lungime de aproximativ 26 cm și impresionează prin atenția acordată detaliilor.

Numărul 10 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 21 mai, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare.

Construiește în doar 20 de numere două machete pentru două mașini legendare - Camaro vs. Mustang!