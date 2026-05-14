McLaren 675 LT în colecția SuperMașini Sport! Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri

1 minut de citit Publicat la 10:15 14 Mai 2026 Modificat la 10:15 14 Mai 2026

Numele „675 LT” a fost ales ca un omagiu adus modelului McLaren F1 Longtail din anii ‘90

Colecția „SuperMașini Sport” propune un supercar cu rădăcini în întrecerile de pe pistă ajuns pe șosele ! Însă doar într-un număr limitat de 500 de exemplare! Numărul 5 prezintă spectaculosul McLaren 675 LT .

Încă de la lansare, acest model a captivat pasionații de automobile cu designul aerodinamic, motorul puternic și performanțele pe circuit. Caracteristicile sale cheie fac din McLaren 675 LT un simbol al lumii supermașinilor.

Omagiu pentru McLaren F1 Longtail

Numele „675 LT” a fost ales ca un omagiu adus modelului McLaren F1 Longtail din anii ‘90, o mașină care a dus căutarea performanței extreme la noi culmi, stabilind un nou standard prin accentul pus pe aerodinamică și reducerea greutății.

Macheta este realizată din metal cu elemente de plastic, cu multă atenție la detalii, la scara 1:34 – 1:39, fiind astfel mai mare decât majoritatea machetelor din alte colecții de mașini.

Ce vei găsi în numărul 5?

· Macheta metalică McLaren 675 LT - o replică oficială de culoare verde electrizant cu accente negre.

· Revista dedicată din care afli totul despre motorul V8 biturbo de 3,8 litri și despre celelalte caracteristici de top

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce o nouă legendă la fiecare două săptămâni:

· Numărul 6 – 28 mai 2026: Maserati GranTurismo - eleganță și rafinament italian.

· Numărul 7 – 11 iunie 2026: Nissan GT-R – Godzilla astfaltului.

· Numărul 8 – 25 iunie 2026: Alfa Romeo 4C – inginerie și design Made in Italy.

Găsești numărul 5 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 14 mai, la prețul de 59,99 lei.

Stoc limitat!