Atenționări meteo imediate. ANM a emis Cod portocaliu de furtuni cu grindină. Lista localităților afectate: Multe sunt pe litoral

4 minute de citit Publicat la 15:52 12 Mai 2026 Modificat la 16:37 12 Mai 2026

Nor de tip „shelf cloud” pe cer, în Bujoreni, Vâlcea, 12 mai 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți după-amiază, alerte meteo imediate Cod portocaliu de furtuni pentru localități din mai multe județe, fiind anunțate vijelii puternice, grindină și averse torențiale.

UPDATE 16:30 ANM a extins marți după-amiază avertizarea nowcasting Cod Portocaliu de vijelii pentru județele Constanța și Tulcea, alerta fiind valabilă între orele 16:40 și 17:10.

Meteorologii anunță grindină de medii dimensiuni (2-4 cm), averse torențiale ce vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de aproximativ 70 km/h.

În județul Constanța sunt vizate localitățile: Constanța, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Cogealac, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Limanu, Chirnogeni, Albești, Independența, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Vodă, Pecineaga, Istria, Mereni, Săcele, Costinești, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Grădina și Mangalia.

În județul Tulcea sunt vizate localitățile: Tulcea, Babadag, Sarichioi, Jurilovca, Sulina, Baia, Somova, Valea Nucarilor, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Chilia Veche, Mahmudia, Nalbant, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ciucurova, Beștepe, Beidaud, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Sfântu Gheorghe, Pardina și Ceatalchioi.

Avertizarea vizează inclusiv zona litoralului și Delta Dunării.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe și să se adăpostească în locuri sigure pe durata avertizării.

Nor ciudat pe cer, înaintea furtunii

Locuitorii din comuna Bujoreni, județul Vâlcea, au observat marți pe cer apariția unui spectaculos nor de tip „shelf cloud” („nor-raft”), fenomen meteorologic asociat de regulă furtunilor puternice sau liniilor de instabilitate atmosferică. Și în stațiunea Eforie Nord a fost observat un astfel de nor, marți după-amiază.

Acest tip de formațiune noroasă apare la marginea unei furtuni și marchează, de obicei, avansul aerului rece care împinge aerul cald din fața sistemului atmosferic. Frontul rece se află în spatele norului, în timp ce masa de aer cald este prezentă în partea din față a acestuia.

Norii shelf cloud au un aspect impresionant, asemănător unui „raft” întunecat care înaintează la joasă altitudine, și sunt frecvent asociați cu fenomene severe precum vijelii, ploi torențiale și descărcări electrice.

Știrea inițială: Potrivit meteorologilor, o avertizare nowcasting Cod portocaliu este valabilă între 15:40 și 16:10 pentru mai multe localități din județele Constanța și Tulcea.

Au fost vizate municipiul Medgidia și orașele Cernavodă și Hârșova, dar și comunele Cobadin, Ostrov, Băneasa, Mircea Vodă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Independența, Oltina, Aliman, Ghindărești, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Vulturu și Dumbrăveni din județul Constanța, precum și localitățile Casimcea și Dăeni din județul Tulcea.

În aceste zone s-au semnalat vijelii puternice, cu rafale ale vântului de 70 – 90 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii, de 2 până la 4 centimetri, și averse torențiale care au acumulat între 25 și 40 l/mp.

O altă avertizare nowcasting Cod portocaliu a fost valabilă între 15:15 și 15:45 pentru localități din județele Ialomița și Călărași.

Avertizarea a vizat municipiul Fetești și comunele Bordușani și Stelnica din județul Ialomița, respectiv localitățile Borcea, Perișoru, Jegălia, Unirea, Ștefan cel Mare și Dichiseni din județul Călărași.

În aceste zone s-au semnalat averse torențiale care au acumulat între 25 și 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 2 – 4 centimetri.

Furtuni în Vrancea: Copaci rupți de vânt şi un acoperiş desprins în Focşani; patru autoturisme avariate

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea au intervenit, marţi după-amiază, în municipiul Focşani, pentru gestionarea mai multor situaţii de urgenţă provocate de fenomenele meteorologice manifestate în zonă, între care arbori căzuţi şi un acoperiş desprins de vânt.

Potrivit ISU Vrancea, echipajele operative au intervenit pentru degajarea unor arbori căzuţi pe strada Mărăşeşti, strada Făgăraş şi pe Bulevardul Unirii, precum şi pentru îndepărtarea unui acoperiş desprins de vânt pe strada Războieni.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate în această după-amiază, pompierii militari au intervenit pentru gestionarea mai multor situaţii de urgenţă produse în municipiul Focşani. Echipajele operative au acţionat pentru degajarea unui arbore căzut pe strada Mărăşeşti, cu o autospecială de descarcerare, degajarea unui arbore căzut pe strada Făgăraş, cu o autospecială ASAS, îndepărtarea unui acoperiş desprins de vânt pe strada Războieni, intervenţia fiind realizată cu o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi, degajarea unui arbore căzut pe carosabil, pe Bulevardul Unirii, degajarea unei crengi căzute pe un magazin, în zona Ceasul Rău, cu o autospecială de descarcerare. În urma incidentului de pe strada Războieni, au fost afectate patru autoturisme şi două gospodării”, a transmis ISU Vrancea.

Pompierii militari continuă monitorizarea situaţiei din teren şi sunt pregătiţi să intervină pentru limitarea efectelor produse de vremea nefavorabilă.

ISU Vrancea recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu se adăpostească sub arbori, stâlpi sau panouri publicitare şi să anunţe orice situaţie de urgenţă la numărul unic 112.