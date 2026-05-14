Ce trebuie să facă absolvenții din 2026 pentru a primi ajutorul de șomaj. Ce fac cei care nu iau BAC-ul și cine ia prima de inserție

2 minute de citit Publicat la 11:41 14 Mai 2026 Modificat la 11:46 14 Mai 2026

Absolvenții din 2026 care nu reușesc să se angajeze trebuie să se înregistreze în termen de 60 de zile pentru a primi ajutor de șomaj. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026, cu vârsta de minimum 16 ani, pot beneficia de indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni, însă trebuie să se înregistreze într-o perioadă relativ scurtă pentru a primi acest drept.

Valoarea indemnizației reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) în vigoare, informează Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București, citată de Agerpres.

"Indemnizația se acordă persoanelor care se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, în calitate de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Plata indemnizației se efectuează după expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii", precizează instituția.

Pe perioada în care absolventul este înregistrat în evidențele AMOFM București, acesta poate beneficia de servicii gratuite pentru integrarea pe piața muncii: informare și consiliere profesională, cursuri gratuite de formare profesională și alte măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă.

Absolvenții care se angajează după absolvire au dreptul la prima de inserție. E de 6 ori mai mare decât ajutorul de șomaj, dar se acordă o singură dată

Potrivit ANOFM, absolvenții care se angajează pentru prima dată cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și normă întreagă pot beneficia de o primă de stabilitate, în cuantum de 1.000 lei/lună în primul an și 1.250 lei/lună în al doilea an de activitate, conform prevederilor legale.

Totodată, absolvenții instituțiilor de învățământ și ai școlilor speciale care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează ulterior, tot în termen de 60 de zile de la data absolvirii, cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție.

Aceasta este egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă.

Prima de inserție se acordă în două tranșe: 50% la data angajării și 50% după 12 luni de la data angajării, dacă absolventul și-a păstrat locul de muncă.

Ce absolvenți sunt îndreptățiți la șomaj. Se califică și cei care nu iau Bac-ul

Potrivit sursei citate, prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Documentele necesare pentru înregistrarea absolventului la agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă, ca persoană în căutarea unui loc de muncă, sunt actul de identitate, actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, precum și declarația pe proprie răspundere privind starea de sănătate, disponibilă pe site-ul ANOFM.

Cât este indemnizația de șomaj pentru absolvenți în 2026 În 2026, valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR) este de 660 de lei. Aceasta a rămas înghețată la nivelul din 2025. Pentru absolvenți, indemnizația de șomaj este de 50% din ISR, adică 330 de lei pe lună, și este acordată timp de 6 luni.