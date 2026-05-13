Dintr-un sport de weekend la un sport recunoscut oficial cu federație

3 minute de citit Publicat la 11:12 13 Mai 2026 Modificat la 11:12 13 Mai 2026

Airsoftul a devenit, treptat, unul dintre cele mai organizate sporturi alternative din România. foto: smarttrading.ro

Cu câțiva ani în urmă, pentru mulți români, airsoftul era genul de activitate despre care auzeai mai degrabă de la un prieten pasionat sau vedeai întâmplător într-o pădure de la marginea orașului. Câteva echipe, replici inspirate din echipamente militare și multă curiozitate din partea celor care nu înțelegeau exact ce se întâmplă acolo.

Astăzi, lucrurile arată complet diferit.

Airsoftul a devenit, treptat, unul dintre cele mai organizate sporturi alternative din România. Are federație, competiții, cluburi sportive și reguli clare. Iar comunitatea din jurul lui a crescut constant de la an la an.

Pentru cei din afară, transformarea poate părea surprinzătoare. Pentru cei care practică sportul de ani de zile, evoluția era inevitabilă.

Cum a ajuns airsoftul sport recunoscut oficial

Recunoașterea oficială nu a apărut peste noapte. În spatele ei au fost ani întregi în care comunitatea a încercat să demonstreze că airsoftul nu înseamnă improvizație sau joacă fără reguli, ci un sport organizat, bazat pe disciplină și responsabilitate.

În România, airsoftul a fost recunoscut oficial ca ramură sportivă încă din 2010, prin ordin al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Mai târziu, în 2021, a fost fondată Federația Română de Airsoft, recunoscută oficial în anul următor.

Între timp, sportul a continuat să crească. Au apărut terenuri dedicate, cluburi în aproape toate marile orașe și competiții organizate după reguli standardizate.

Pentru mulți dintre cei care au prins începuturile, diferența este uriașă. Dacă acum 10-15 ani jocurile aveau loc în zone improvizate și erau organizate aproape exclusiv între prieteni, astăzi există evenimente mari la care participă sute de oameni din toată țara.

Ce presupune, de fapt, un joc organizat

Una dintre cele mai mari confuzii legate de airsoft este ideea că ar fi o activitate haotică, fără reguli clare. În realitate, jocurile organizate sunt controlate destul de strict.

Există limite precise pentru puterea replicilor, distanțe minime de angajare și echipament de protecție obligatoriu. Înaintea fiecărui eveniment, replicile sunt verificate, iar participanții trebuie să respecte regulamentul terenului și indicațiile organizatorilor.

În plus, componenta de fair-play este luată foarte în serios în comunitate. În multe cazuri, reputația unui jucător contează mai mult decât rezultatul unui meci.

Echipamentele diferă și ele în funcție de stilul de joc. Unii preferă o replică airsoft electrică pentru fiabilitate și utilizare constantă, alții aleg un pistol airsoft pe gaz pentru realism sau o puscă de tip sniper pentru jocurile bazate pe precizie și răbdare.

De fapt, tocmai varietatea asta face sportul atât de atractiv pentru mulți participanți. Nu există un singur mod corect de a juca.

Comunitatea care a împins sportul înainte

Dincolo de reguli și competiții, adevărata forță a airsoftului din România a fost comunitatea construită în jurul lui.

În București, Cluj, Timișoara, Iași sau Brașov există grupuri și cluburi care organizează aproape săptămânal jocuri și evenimente. Unele dintre ele sunt simple meciuri de câteva ore. Altele sunt scenarii complexe de tip MilSim care pot dura chiar și două zile și implică sute de participanți.

Pentru mulți jucători, partea socială devine la fel de importantă ca jocul în sine. Relațiile construite pe teren continuă de multe ori și în afara lui.

Asta explică și de ce profilul participantului s-a schimbat atât de mult în ultimii ani.

Nu mai vorbim doar despre adolescenți pasionați de jocuri video sau echipament tactic. O mare parte dintre jucătorii activi sunt oameni cu profesii stabile, antreprenori sau angajați în domenii complet diferite, care caută o activitate care combină mișcarea, strategia și ieșirea din rutina zilnică.

Un sport care încă crește

Creșterea airsoftului în România pare departe de a se opri.

Echipamentele precum arme airsoft licențiate au devenit mai accesibile, terenurile sunt mai bine organizate, iar percepția publică s-a schimbat vizibil. Dacă în trecut sportul era privit cu suspiciune sau neîncredere, astăzi este văzut mult mai natural ca o activitate recreativă și competitivă în același timp.

Iar poate cel mai important lucru este că airsoftul și-a păstrat comunitatea unită chiar și după ce a crescut.

Pentru mulți dintre cei care îl practică, nu mai este doar un hobby de weekend. A devenit un sport în adevăratul sens al cuvântului — cu reguli, competiții și o comunitate care continuă să se extindă de la an la an.