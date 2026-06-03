Cum arată vacanța ideală pentru o familie? Noul vas de croazieră LEGEND OF THE SEAS ajunge în Europa

4 minute de citit Publicat la 19:50 03 Iun 2026 Modificat la 19:50 03 Iun 2026

Tot mai multe familii preferă croazierele în locul vacanțelor tradiționale, circuitelor sau sejururilor la hoteluri all inclusive. foto: Legend of the Seas

Există vacanțe frumoase, există vacanțe relaxante și există vacanțe despre care copiii, dar și părinții lor, vor vorbi ani întregi după ce se întorc acasă. O astfel de vacanță de neuitat poate fi pe Legend of the Seas, cel mai nou și spectaculos vas pe care Royal Caribbean îl lansează în Europa în luna iulie și care va avea itinerarii în Mediterana.

Noul vas face parte din Clasa ICON, reprezintă o realizare tehnologică deosebită în industrie și este un adevărat univers al distracției, relaxării și explorării, creat special pentru familiile care își doresc mai mult decât o vacanță clasică la sol.

De ce croazierele sunt tot mai solicitate de familii

Tot mai multe familii preferă croazierele în locul vacanțelor tradiționale, circuitelor sau sejururilor la hoteluri all inclusive. Motivul este simplu: oferă extrem de multe experiențe într-un singur pachet, fără stresul organizării și deplasării între destinații, cu mai multă valoare, diversitate și atracții.

Totul este organizat și pregătit: diversitate culinară, spectacole, altă destinație în fiecare zi, excursii opționale, activități pentru toate vârstele și, cel mai important, confortul de a nu împacheta și despacheta bagajele, ca în cazul circuitelor clasice.

Nenumărate atracții și cluburi sunt dedicate copiilor, pe categorii de vârstă. Pentru părinți, acest lucru înseamnă mai puțin stres și mai mult timp petrecut împreună cu familia. Pentru copii, înseamnă multă bucurie, pentru că fiecare zi le aduce ceva nou și spectaculos.

Peste 40 de restaurante și cel mai mare parc acvatic pe mare construit vreodată

Royal Caribbean a creat Legend of the Seas pentru turiștii care vor să combine aventura și relaxarea de la bordul vasului cu vizitarea și explorarea destinațiilor din itinerariu.

Vasul are opt zone tematice distincte, peste 40 de restaurante și baruri, șapte piscine și zeci de activități zilnice. La bord se află cel mai mare parc acvatic construit vreodată pe mare, cele mai multe și inovatoare atracții și divertisment ce include spectacole de patinaj artistic și acrobație, precum și renumite producții Broadway.

În mod real, fiecare zi petrecută la bord este complet diferită. Dimineața poate începe într-un parc acvatic spectaculos, după-amiaza într-o piscină infinity cu vedere la ocean, iar seara la un musical impresionant sau într-un restaurant elegant.

Copiii nu au timp să se plictisească

Una dintre cele mai mari provocări într-o vacanță în familie este găsirea unor activități care să-i țină ocupați și fericiți pe copii, lucru care devine extrem de simplu pe Legend of the Seas.

În cartierul Surfside, creat special pentru familiile cu copii, cei mici vor descoperi parcuri acvatice spectaculoase, tobogane uriașe, zone interactive, jocuri și activități organizate pe tot parcursul zilei și un carusel nou, care promite să devină una dintre atracțiile preferate ale copiilor.

Adolescenții au propriile zone de aventură și socializare, iar părinții nu trebuie să le mai organizeze permanent programul întregii zile. Totul este deja gândit astfel încât fiecare membru al familiei să se bucure de vacanță în ritmul propriu.

Relaxare în piscine infinity cu vedere la ocean

În timp ce copiii explorează lumea de la bord, atent monitorizați de personalul de specialitate, părinții se pot bucura de momente autentice de liniște și relaxare.

Legend of the Seas include piscine infinity spectaculoase, jacuzzi cu vedere la ocean, spații elegante dedicate exclusiv adulților, cocktail baruri moderne, lounge-uri premium și restaurante fine dining. Zonele de spa și wellness oferă și mai multă relaxare, astfel că Royal Caribbean oferă o experiență completă și echilibrată pentru întreaga familie.

Restaurante diverse care transformă fiecare zi într-o nouă experiență culinară

Pe Legend of the Seas sunt incluse nenumărate opțiuni de luat masa, precum: restaurantul principal, bufetul suedez, pizzeria, restaurantul cu burgeri sau preparate asiatice, restaurante al fresco și restaurante dedicate copiilor.

Pe lângă acestea, există restaurante contra cost cu specific italian, steakhouse, japonez sau noile concepte introduse pe Legend of the Seas: Royal Railway – Legend Station, care transformă cina într-o aventură interactivă inspirată de Drumul Mătăsii, și Hollywoodland Supper Club, care recreează glamourul Hollywood-ului clasic într-o atmosferă elegantă, cu jazz live și meniuri rafinate.

Spectacole și divertisment ca în Las Vegas

Foarte puține vacanțe pot oferi atât de multe opțiuni de divertisment într-un singur loc.

Pe Legend of the Seas, serile înseamnă musicaluri impresionante, acrobații aeriene, spectacole pe gheață, show-uri acvatice în AquaDome, muzică live, karaoke și petreceri tematice pentru toate vârstele.

Una dintre atracțiile principale este musicalul „Charlie and the Chocolate Factory”, care aduce universul lui Willy Wonka direct pe mare, într-o producție spectaculoasă dedicată tuturor.

Atmosfera de la bord a fost concepută astfel încât să fie diferită în fiecare seară, exact ca într-un oraș mare și vibrant.

Europa devine mai ușor de explorat

În vara anului 2026, Legend of the Seas va avea itinerarii de șapte nopți în Mediterana de Vest, cu plecări din Barcelona și Roma.

Turiștii vor putea descoperi farmecul Romei, cultura și gastronomia din Napoli, satele pescărești din Marsilia, eleganța Florenței sau atmosfera relaxată din Palma de Mallorca.

Royal Caribbean oferă și alte itinerarii europene foarte apreciate, care includ Grecia și Marea Adriatică, Insulele Grecești și Croația, Italia și Franța sau Spania și Franța, precum și itinerarii către fiordurile norvegiene.

Iar pentru cei care visează la destinații exotice, compania operează croaziere și în Caraibe, Alaska, Japonia, Australia și Noua Zeelandă sau Mexic.

Mai multe experiențe, mai puțin stres

Acesta este poate cel mai mare avantaj al unei croaziere Royal Caribbean: reușește să combine foarte multe experiențe într-o vacanță extrem de simplu de organizat.

Nu trebuie să rezervați separat hoteluri, restaurante, transport intern, activități pentru copii sau spectacole. Totul este deja pregătit, într-un sistem care pune accent pe confort, siguranță și relaxare.

„Familiile caută din ce în ce mai mult vacanțe care să combine confortul, siguranța, divertismentul și experiențele memorabile. Legend of the Seas oferă tot ce-și pot dori familiile, cu sau fără copii, și credem că va deveni una dintre cele mai populare opțiuni pentru orice familie care își dorește o vacanță completă în Europa, cu experiențe diverse și amintiri memorabile”, declară Nicolae Demetriade, președinte World Travel, reprezentantul exclusiv Royal Caribbean în România și Republica Moldova.

Rezervările pentru croazierele din vara 2026 sunt deja disponibile pe www.rccl.ro .