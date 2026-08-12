De ce este importantă existența unei evidențe oficiale și a unui istoric clar al proprietăților

Înregistrarea sistematică contribuie la crearea unei evidențe cadastrale clare și actualizate, care protejează istoricul și situația juridică a proprietăților.

O proprietate poate trece, de-a lungul timpului, prin mai multe schimbări: vânzări, moșteniri, partaje, modificări ale construcțiilor, schimbări ale limitelor sau actualizări ale suprafețelor. Pentru ca aceste informații să nu se piardă și să poată fi verificate în timp, este important ca proprietățile să fie înscrise într-o evidență oficială, clară și actualizată.

Sistemul integrat de cadastru și carte funciară gestionat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), are rolul de a păstra informațiile tehnice și juridice despre imobile într-un mod unitar. Astfel, datele privind amplasamentul, suprafața, limitele, categoria de folosință și titularii drepturilor pot fi consultate pe baza unor evidențe oficiale.

Înregistrarea sistematică a proprietăților contribuie la realizarea acestei evidențe prin identificarea, măsurarea și înscrierea gratuită a imobilelor. Procesul pune în acord informațiile din documente cu situația din teren și cu evidențele existente, pentru ca datele despre proprietăți să fie cât mai clare, complete și actualizate.

Ce înseamnă o evidență oficială a proprietăților

O evidență oficială a proprietăților cuprinde informații despre imobile, titularii drepturilor, amplasament, suprafață, limite, categoria de folosință și alte date relevante. Aceste informații sunt importante atât pentru proprietari/deținători, cât și pentru instituțiile publice care gestionează dezvoltarea locală, infrastructura, investițiile sau alte activități administrative.

Atunci când datele sunt înscrise într-un sistem unitar de cadastru și carte funciară, proprietățile pot fi identificate mai ușor, iar situația lor juridică și tehnică poate fi verificată pe baza unor informații oficiale.

De ce este important istoricul proprietăților

Un istoric clar al proprietății ajută la înțelegerea tuturor schimbărilor și la păstrarea unei evidențe corecte a modului în care imobilul a fost transmis, modificat sau actualizat. Astfel, informațiile nu se pierd și pot fi urmărite în timp, pe baza documentelor și a înscrierilor oficiale.

Pentru proprietari, existența unui istoric clar poate fi utilă în situații precum vânzarea unui imobil, dezbaterea unei succesiuni, clarificarea unor limite, obținerea unor autorizații sau accesarea unor finanțări.

Beneficii pentru proprietari/deținători

O evidență cadastrală și de carte funciară clară oferă proprietarilor/deținătorilor mai multă siguranță asupra imobilelor pe care le dețin sau le folosesc. Atunci când proprietatea este identificată și înscrisă corect, pot fi reduse neclaritățile privind amplasamentul, suprafața, limitele sau titularul dreptului.

De asemenea, o evidență oficială facilitează tranzacțiile imobiliare, procedurile succesorale, actualizarea datelor și gestionarea documentelor referitoare la proprietate. Proprietarii pot avea o imagine mai clară asupra situației imobilului, iar eventualele neconcordanțe pot fi identificate și clarificate mai ușor.

Beneficii pentru instituții și comunități locale

Evidențele cadastrale actualizate sunt importante și pentru administrația publică. Primăriile și alte instituții pot utiliza informațiile despre proprietăți pentru o mai bună planificare a dezvoltării locale, pentru proiecte de infrastructură, investiții publice, administrarea terenurilor și gestionarea resurselor la nivelul comunității.

O evidență unitară ajută la identificarea clară a imobilelor, la reducerea suprapunerilor sau a neconcordanțelor și la crearea unei baze de date utile pentru decizii administrative. În acest fel, cadastrul nu sprijină doar proprietarii, ci și funcționarea mai eficientă a instituțiilor publice.

Rolul înregistrării sistematice

Înregistrarea sistematică are rolul de a aduce într-o evidență oficială imobilele din localitățile sau sectoarele cadastrale incluse în lucrări. Prin măsurători, verificări și colectarea informațiilor disponibile, datele despre proprietăți sunt analizate și integrate în documentele tehnice ale cadastrului.

După afișarea publică și verificarea documentelor tehnice, sunt deschise noile cărți funciare. Astfel, fiecare imobil este înregistrat, iar datele sale pot fi păstrate și actualizate în timp.

O bază sigură pentru viitor

Existența unei evidențe oficiale și a unui istoric clar al proprietăților contribuie la creșterea siguranței juridice, la reducerea neclarităților și la o mai bună administrare a terenurilor și construcțiilor. Pentru proprietari, acest lucru înseamnă mai multă claritate asupra imobilelor. Pentru instituții, înseamnă date mai bune pentru planificare și decizii publice.

Prin înregistrarea sistematică, proprietățile sunt incluse într-o evidență cadastrală unitară, care poate fi consultată, verificată și actualizată în timp. Această evidență devine o bază importantă pentru protejarea dreptului de proprietate și pentru dezvoltarea comunităților locale.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofințat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF)