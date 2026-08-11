Documentele tehnice ale cadastrului: ce informații conțin și de ce trebuie verificate

3 minute de citit Publicat la 09:00 11 Aug 2026 Modificat la 09:00 11 Aug 2026

Documentele tehnice ale cadastrului reunesc informațiile despre fiecare imobil și sunt afișate public pentru verificare înainte de înscrierea în cartea funciară.

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), documentele tehnice ale cadastrului au un rol esențial. Acestea conțin informațiile obținute în urma măsurătorilor realizate în teren, a analizării documentelor existente și a verificării datelor puse la dispoziție de autoritățile locale și de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Pe baza acestor documente, imobilele sunt identificate, descrise și pregătite pentru înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară. Practic, documentele tehnice ale cadastrului reprezintă etapa în care informațiile despre fiecare imobil sunt centralizate și puse la dispoziția proprietarilor/deținătorilor pentru verificare.

Cum sunt întocmite documentele tehnice ale cadastrului

Documentele tehnice ale cadastrului sunt întocmite în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică de persoane fizice sau juridice autorizate de ANCPI.

Pentru realizarea acestora, specialiștii colectează și corelează informații din mai multe surse: documente de proprietate, evidențe administrative, date puse la dispoziție de primărie și de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, precum și măsurători cadastrale realizate în teren.

Aceste informații sunt analizate împreună, pentru ca situația fiecărui imobil să fie reflectată cât mai corect, atât din punct de vedere tehnic, cât și juridic. Documentele întocmite sunt apoi verificate și recepționate de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Ce conțin documentele tehnice ale cadastrului

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, documentele tehnice ale cadastrului includ mai multe componente. Acestea sunt:

planul cadastral;

registrul cadastral al imobilelor;

opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători.

Planul cadastral arată amplasamentul și limitele imobilelor, fiind documentul care reflectă reprezentarea grafică a proprietăților din zona cadastrată.

Registrul cadastral al imobilelor cuprinde informații descriptive despre fiecare imobil, precum adresa, suprafața, categoria de folosință, titularii drepturilor, posesorii sau alți deținători, precum și alte mențiuni relevante.

Opisul alfabetic permite identificarea persoanelor înscrise în documentele tehnice, respectiv titulari ai drepturilor reale de proprietate, posesori sau alți deținători, în legătură cu imobilele evidențiate.

De ce este importantă afișarea documentelor tehnice

După întocmire, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate public pentru verificare. Această etapă este foarte importantă, deoarece le permite proprietarilor/deținătorilor și altor persoane interesate să consulte informațiile înscrise despre imobile.

Documentele tehnice sunt afișate timp de 60 de zile, la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat public, precum și pe site-ul ANCPI. În această perioadă, pot fi verificate informații precum titularul dreptului, amplasamentul, suprafața, limitele proprietății, categoria de folosință și alte date referitoare la imobil.

Dacă sunt identificate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin cerere de rectificare, potrivit procedurilor prevăzute de lege. De aceea, verificarea documentelor tehnice în perioada de afișare publică este una dintre cele mai importante responsabilități ale proprietarilor/deținătorilor.

Ce se întâmplă după verificarea documentelor

După încheierea perioadei de afișare publică și după soluționarea cererilor de rectificare, documentele tehnice ale cadastrului sunt actualizate, acolo unde este cazul, cu soluțiile stabilite.

Aceste documente stau apoi la baza deschiderii noilor cărți funciare și a înscrierii oficiale a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Prin rolul lor, documentele tehnice ale cadastrului contribuie la realizarea unei evidențe clare, unitare și actualizate a proprietăților. Ele ajută la corelarea informațiilor din acte cu situația din teren și oferă o bază importantă pentru siguranța dreptului de proprietate.

Un pas esențial în înregistrarea sistematică

Documentele tehnice ale cadastrului nu sunt doar documente administrative, ci reprezintă rezultatul concret al măsurătorilor, verificărilor și analizelor realizate în cadrul procesului de înregistrare sistematică.

De aceea, consultarea lor în perioada de afișare publică este esențială. Prin verificarea informațiilor și semnalarea eventualelor neconcordanțe, proprietarii/deținătorii contribuie la realizarea unor evidențe cadastrale corecte și complete.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).