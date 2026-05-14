Harry Kane vrea să câștige World Cup cu Anglia după 60 de ani: "Trăim pentru Cupa Mondială"

2 minute de citit Publicat la 10:43 14 Mai 2026 Modificat la 10:45 14 Mai 2026

Cu 55 de goluri marcate în acest sezon, Harry Kane visează să aducă Angliei trofeul mondial după aproape șase decenii. Atacantul lui FC Bayern Munich spune că este pregătit să ridice Cupa Mondială deasupra capului, după ce ratarea dramatică din meciul cu Franța, de la turneul precedent, i-a provocat unul dintre cele mai dificile momente ale carierei.

Au mai rămas 28 de zile până când începe cea mai urmărită competiţie a planetei: Campionatul Mondial de Fotbal 2026. 48 de echipe naționale de fotbal se vor lupta pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege.

"Ca fotbalişti, trăim pentru Cupa Mondială", a declarat jucătorul englez al momentului, Harry Kane, cu 55 de goluri marcate în acest sezon. El este pregătit să ridice, anul acesta, cupa deasupra capului, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1966, când Anglia a găzduit turneul. Acum patru ani, Naționala celor trei lei s-a oprit doar în sferturi, când Harry Kane a lovit transversala în finalul meciului cu Franța, ratând astfel șansa egalării.

Harry Kane, atacantul echipei Bayern Munchen, a descris momentul ca fiind unul dintre cele mai dificile din cariera lui.

De la vârful lui Bayern Muchen, trecem acum la portarul bavarezilor. Deși s-a retras din echipa națională în 2024, legendarul Manuel Neuer ar putea reveni în lot la această Cupa Mondială. Portarul de 40 de ani și-a revitalizat cariera în acest sezon, având intervenții senzaționale împotriva unor echipe precum Real Madrid și ajungând cu Bayern până în semifinalele Ligii Campionilor.

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

