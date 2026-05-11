Furnicarul uriaș te așteaptă într-o nouă aventură! Numărul 16 din „Animale din sălbăticie”, la chioșcuri din 12 mai

Revista este bogat ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor

Colecția „Animale din sălbăticie” vine cu o nouă revistă plină de informații interesante din lumea animalelor. Numărul 16 îl are în prim-plan pe furnicarul uriaș, care trăiește în Pantanal, o câmpie imensă din America de Sud.

Cu limba sa lungă și lipicioasă, prinde aproximativ 35000 de insecte pe zi, pe care le înghite fără să le mestece pentru că nu are dinți. În paginile revistei, cei mici vor descoperi și alte detalii inedite despre modul său de viață și vor afla cum își îngrijește mama-furnicar fiul.

Revista este bogat ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor. Povestea inclusă în acest număr este despre o lecție necesară pentru supraviețuire, pe care o primesc doi pui de furnicar năzdrăvani și certăreți de la mamele lor.

Surprizele ce însoțesc revista sunt două figurine drăgălașe – furnicarul și Jonathan, fiul pădurarului, un băiat pasionat de fotografie, care adoră să facă poze animalelor de care are grijă tatăl său.

Colecția „Animale din sălbăticie” este o serie educativă, care îi apropie pe cei mici de natură și îi ajută să înțeleagă rolul și importanța fiecărui animal și de ce oamenii trebuie să facă eforturi pentru protejarea viețuitoarelor care se află în risc de dispariție.

Caută numărul 16 – Furnicarul la chioșcuri, începând de marți, 12 mai, și continuă aventura în lumea fascinantă a animalelor! Preț: 29,99 lei.