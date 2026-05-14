Salariul mediu a crescut doar pe hârtie. În realitate, românii au pierdut între 250 și 600 de lei lunar din cauza inflației

Publicat la 09:29 14 Mai 2026

Inflația de aproape 11% topeşte veniturile românilor. Salariul mediu a crescut doar pe hârtie, iar în realitate românii pierd sute de lei lunar din cauza prețurilor tot mai mari la energie, chirii, alimente și carburanți. România înregistrează cel mai accelerat ritm al scumpirilor din Uniunea Europeană, iar asta face ca puterea de cumpărare să fie în continuă scădere.

Inflaţia a ajuns la 10,7%. Este un nivel record al ultimilor trei ani. Chiriile sunt în topul scumpirilor, alături de energie. Însă românii plătesc mai mult şi pentru alimente. Şi carburanţii au urcat rapid şi în topul scumpirilor realizat de Statistică. Avem cel mai accelerat ritm al scumpirilor din Europa iar asta face ca puterea de cumpărare să fie tot mai erodată. Oamenii pierd bani din cauza inflaţiei.



O persoană care câştigă minimul pe economie, pierde din cauza inflaţiei aproape 250 de lei.



O persoană care are o pensie medie, de 2800 de lei pierde aproape 300 de lei, în timp ce o persoană cu salariul mediu ajunge să piardă aproape 600 de lei din cauza inflaţiei.

Salariul mediu net deşi pe hârtie este pe creştere, în realitate acesta a scăzut cu 328 de lei din cauza preţurilor tot mai mari care au înghiţit majorarea modică de 4,3%.



Topul scumpirilor la alimente

Cafea 21,76%

Ouă 14,78%

Carne bovine 12,24%

Zahăr, produse zaharoase, miere 11,09%

Lapte 10,97%

Pâine 8,96%

Fructe proaspete 11,77%

sursa INS



Topul scumpirilor suportate de români

Energie electrică 54,18%

Combustibili

Benzină 22,42%

Motorină 32,68%

sursa INS