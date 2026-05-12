O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul

1 minut de citit Publicat la 10:50 12 Mai 2026 Modificat la 10:54 12 Mai 2026

Najylla Duenas Nascimento avea 34 de ani FOTO: brasil247.com

O mireasă din Brazilia a fost ucisă chiar în ziua nunții, iar principalul suspect este chiar soțul cu care își unise destinul cu doar câteva ore înainte. Bărbatul a fost arestat și este cercetat pentru femicid.

Najylla Duenas Nascimento, de 34 de ani, s-a căsătorit sâmbătă, 9 mai, în Campinas, statul São Paulo. Potrivit autorităților locale, după ceremonie între cei doi ar fi izbucnit un conflict violent, care s-a transformat într-o tragedie, potrivit presei braziliene.

Anchetatorii susțin că Daniel Barbosa Marinho, membru al Gărzii Municipale, și-ar fi folosit arma de serviciu ca să-și ucidă soția. Primele împușcături nu i-au fost fatale femeii, însă martorii afirmă că bărbatul s-ar fi întors ulterior la locul incidentului și ar fi tras din nou.

Echipajele medicale au intervenit de urgență și au încercat să o resusciteze pe Najylla, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Femeia, mamă a trei copii, a fost declarată decedată chiar în timpul petrecerii de nuntă.

Conform presei locale, tensiunile dintre cei doi ar fi escaladat într-o altercație fizică, iar rudele prezente ar fi decis să îndepărteze copiii din zonă înainte de producerea atacului armat.

După incident, suspectul ar fi contactat Garda Municipală. Ulterior, acesta a fost reținut și dus la Secția a 2-a pentru Apărarea Femeilor, unde a fost plasat în arest preventiv.

Într-un comunicat oficial, Garda Municipală din Campinas a transmis că „regretă profund incidentul” și și-a reafirmat angajamentul în combaterea tuturor formelor de violență.

În Brazilia, Garda Municipală are atribuții apropiate de cele ale unui serviciu de securitate înarmat, distinct de poliție sau armată. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Daniel Barbosa Marinho activa în cadrul instituției din 1998.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.